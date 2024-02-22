在年俗文化中尋味勞動意蘊

中評社北京2月22日電／據光明日報報導，每到過年，“忙年歌”就不絕於耳。從掃房子到做年夜飯，“忙年歌”不僅成為人們過年期間的行動指南，還在潛移默化地傳遞著勤勞得福、勤勞致富、勤勞交好運、用雙手創造美好生活的深刻意蘊。在中國傳統年俗中，未過十五都是年。從農曆小年到正月十五，幾乎天天都有講究，每天都有事情要做。中國人過年，就是在那二十多天的忙碌和講究中度過的。



事實上，年的起源與人民群眾的勞動形式和風俗習慣息息相關。古時候，人們把穀物的生長周期稱為“年”，甲骨文中的“年”是一個象形的“人”背上負著“禾”，用豐收後的采集活動，表示五穀成熟。古人辛苦勞作一年，經過了春播、夏耘、秋獲、冬藏，農作物生長經歷了一個完整的周期。然而到了冬季，自然條件不允許人們通過農業勞動有所收穫，百姓便幻想出“年獸”。“年”一來，大地蒼涼，萬物不生；“年”一過，草木復甦，生意盎然。如何讓“年”順順利利地過去呢？需要用紅、用火、用響，於是貼春聯、掛燈籠、粘窗花、穿新襖、放鞭炮等都成為年俗的主要內容。紅紅火火、熱熱鬧鬧、喧喧嚷嚷既是年的表現形式，也有實在的用處，起到驅邪避惡、祈福納祥的作用，讓新一年周而復始，勞有所獲。



具體到年的起源和年的每一天，年俗文化中有著豐富的勞動意蘊。近年來，隨著勞動教育越來越受到社會各界的重視，春節逐漸成為大中小學開展勞動教育的重要抓手。今年寒假，不少學校推出了“寒假勞動清單”，組織大中小學生利用寒假開展勞動實踐，在勞動中尋覓“年味兒”，在實踐中感受過年儀式感。查看一些學校推出的“寒假勞動清單”，每一項都與年俗文化密切關聯。



一是“掃塵”。通常北方臘月二十三、南方臘月二十四稱為“小年”。小年視為忙年的開始，人們著手準備年貨，開始掃塵、祭灶、祭祖，準備過年的吃穿用度。迎年的第一件事，是要把家里打掃乾淨，因此“小年”也被叫作“掃塵日”，家家戶戶灑掃庭院屋舍，撣拂蛛網塵垢，拆洗被褥窗簾，擦亮家什器具。民間因“塵”與“陳”諧音，故新春掃塵有“除陳布新”之意。通過大掃除，把沉積在家中的煩惱、晦氣、不淨的東西統統掃地出門，寄托著人們破舊立新的願望和辭舊迎新的祈求。讓學生參與“掃塵”，目的不僅在於培養他們的勞動能力和勞動意識，更在於讓同學們在實踐中瞭解年俗文化，傳承優秀傳統文化；在勞動中感受家的溫暖，與家人攜手迎接新的一年。

