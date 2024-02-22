三屆全冬會　女將終圓夢

中評社北京2月22日電／據光明日報報導，第十四屆全國冬季運動會自由式滑雪公開組女子空中技巧項目決賽21日在內蒙古自治區呼倫貝爾市扎蘭屯金龍山滑雪場舉行。黑龍江隊選手孔凡鈺以94.82分奪得冠軍。內蒙古隊選手邵琪、陝西隊選手劉宣赤分別獲得亞軍和季軍。北京冬奧會該項目冠軍、遼寧隊選手徐夢桃以78.96分位列第五。



女子空中技巧項目決賽共有12名運動員參賽，分為三輪進行。前兩輪中選取較高得分為最好成績，前六名選手進入決賽第三輪角逐獎牌。



決賽第一輪，靠後出場的孔凡鈺和徐夢桃選擇了難度系數為3.52的相同動作，均獲得94.92分的成績，並列第一。在確定分數足以順利晉級決賽最後一輪的情況下，第二輪兩人均降低了動作難度。主場作戰的東道主選手邵琪在前兩輪比賽中發揮穩定，跳出85.36的分數，在前兩輪中位列第三，晉級決賽第三輪。



第三輪中，6名選手上演了驚險刺激的“一輪定勝負”。孔凡鈺倒數第二出場，此前出場的四名選手得分雖屢屢刷新榜首名單，但均未超過90分。孔凡鈺選擇的動作與第一輪相同，她的動作一氣呵成，穩穩落地，最終以94.82分的成績奪得冠軍。與孔凡鈺選擇同樣動作的徐夢桃空中姿態雖乾淨利落，但落地重心不穩，僅拿到了78.96分，無緣獎牌。



“這是我參加的第三屆全冬會，但這是第一次拿到全冬會的金牌。”孔凡鈺賽後說。談及未來目標，孔凡鈺表示將在接下來的訓練中繼續努力，希望可以在2026年米蘭冬奧會上實現自己的夢想，拿到獎牌。



（來源：光明網）