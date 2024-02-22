中評社北京2月22日電／據經濟參考報報導，看完賈玲的減肥記錄，不少觀眾立下“豪言壯志”：今年要瘦幾斤。如何制定一份符合自身情況的減肥計劃，既科學健康又持之以恒？上海交通大學醫學院附屬新華醫院臨床營養科主任醫師湯慶婭與上海體育大學教授、國家體育總局體育科學研究所特聘研究員黎湧明，為大家帶來一份“攻略”。



究竟如何科學合理地減肥？湯慶婭建議，首先要對自己的身體有一個初步瞭解，比如高體重的背後是結實還是虛胖，是上半身胖還是下半身胖，是需要先以運動為主還是先控制飲食為主，不能籠統地說自己想減5斤、10斤。



黎湧明表示，減脂、減重、減肥是三個不同的概念。人體成分可以分為脂肪和非脂肪（包括肌肉），減脂是指減少脂肪；減重減少的可能是脂肪、非脂肪或者二者都減少；減肥是減脂的口語化表述。



其次，儘管很多人都知道減肥的核心是控制能量攝入，增加能量輸出，但是不同人群的“減肥作戰圖”並不一樣。



對於“上班族”，他們可能來不及吃早飯、午飯，抑或是加班太晚，無法合理安排飲食和運動。湯慶婭建議：一是根據實際情況，在三餐中選一頓吃代餐和牛奶，控制能量攝入，但並不建議三餐都吃代餐。



二是如果睡前實在餓得睡不著，多吃一頓又擔心“功虧一簣”，可以喝一杯無糖酸奶，既能緩衝饑餓感，也能避免血糖太低影響睡眠，導致第二天精神不足。



三是在日常飲食中要有意識地增加蔬菜和蛋白質，優化膳食結構。同時，見縫插針做一些運動，通過刺激多巴胺分泌讓人快樂地減肥，緩解因減肥平台期帶來的壓力和情緒。



黎湧明建議，“上班族”可以通過減少久坐時長，循序漸進地利用一切機會運動，每一次運動都有益。

