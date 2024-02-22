以數字化轉型升級推進新型工業化

中評社北京2月22日電／我國已經連續十三年成為世界製造業第一大國，製造業增加值全球占比接近30%。我國製造強國建設邁出了關鍵步伐，正在從大而不強向大而有韌性有序邁進。當前，我國已經踏上建設社會主義現代化國家的新征程，向全面建成社會主義現代化強國進軍，製造強國建設要同人工智能、網絡強國、數字經濟有機融合，以新型工業化為中國式現代化構建堅實強大的物質技術基礎。



對新型工業化的認識不斷深化



黨的十六大報告首次提出我國要走新型工業化道路，以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮等目標指引了工業化和信息化的快速發展。黨的十七大報告明確了消費是經濟增長的重要拉動力，第一產業、第二產業和第三產業協同賦予了工業化新的發展場景和任務。黨的十八大報告首次強調了工業化、信息化、城鎮化、農業現代化“四化”同步發展，信息化與工業化深度融合，信息化更深層次地融入到工業化中。黨的十九大報告通過新發展理念指引引導四化同步發展，從新的系統理論體系上賦予工業化新的目的、動力、方式與任務。黨的二十大報告將基本實現新型工業化作為到2035年我國發展的總體目標，新型工業化已經成為我國工業和信息化在“十四五”和“十五五”期間的“大旗”。



新型工業化的內涵與特徵



從我國新型工業化的推進歷程和取得的豐富經驗來看，在新時代新征程，新型工業化是指以新發展理念為指引，以自主創新為驅動力，以保障國防經濟安全為底線，以高端化智能化綠色化為方向，以人工智能為賦能工具，以市場化法治化國際化為保障，提高企業微觀核心競爭力，創造高附加值利潤，為人民提供豐富的物質供給，為宏觀經濟穩定奠定基礎，為中國式現代化構築強大物質技術基礎。

