工業綠色低碳轉型扎實推進

中評社北京2月22日電／走進北京亦莊京東方8.5代線工廠，屋頂是一排排太陽能光伏板，屋內自動化設備“全面上崗”，所有設備連接至雲端的智能配電控制系統，實現對廠區照明、采暖、通風等的優化控制。“廠區內設置有廢水回收系統，可以實現100%再生水生產。工廠每年可發綠電約42萬千瓦時，相當於減少約400噸溫室氣體排放。”工廠有關負責人表示。



全面推動工業綠色低碳發展，是新型工業化的內在要求。近年來，我國穩妥推進工業領域碳減排，構建綠色製造和服務體系，推進資源節約高效利用，加快綠色能源體系建設。據工業和信息化部介紹，2023年，工業綠色低碳轉型總體取得積極成效——



產業結構持續優化。鋼鐵、電解鋁、石化化工、建材等行業中的落後產能進一步退出，78家鋼鐵企業、3.9億噸粗鋼產能完成全流程超低排放改造，重點行業主要污染物和二氧化碳排放強度持續下降。



綠色動能加快釋放。持續推進綠色製造體系建設，加大先進典型培育力度，截至2023年底，累計在國家層面創建了綠色工廠5095家，產值占製造業總產值的比重超過17%。



能源資源利用更加高效。重點用能行業能效水平持續提升，乙烯等行業達到能效標杆水平的產能比例已經超過30%。全年規模以上工業用水重復利用率預計超過93%。信息基礎設施能效也不斷優化，截至2023年底，累計培育196家綠色數據中心。



工業資源綜合利用體系進一步完善。2023年，遴選239家廢鋼鐵、廢紙、新能源汽車廢舊動力電池等再生資源綜合利用企業，全年新能源汽車廢舊動力電池綜合利用量22.5萬噸，基本實現應收盡收。家電行業通過易回收、可拆解設計，實現了冰箱、洗衣機、空調等產品可回收利用率超過80%。



“目前，我國工業領域能源消費占總量2／3左右，碳排放量占比70%左右，是實現碳達峰碳中和目標的重點領域。”工業和信息化部有關負責人表示，接下來將持續推進《“十四五”工業綠色發展規劃》落地見效，不斷擦亮新型工業化的生態底色。

