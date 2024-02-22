梁文傑：支持“海巡署”繼續執法不會變

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）大陸漁船事件延燒，國台辦對此公開否認金廈有所謂“禁、限制水域”，並宣布大陸海警19日起展開金廈海域常態化巡查。陸委會副主委梁文傑22日表示，此案為執法事件，也是在金廈水域經常發生的案件，發生不幸的死亡案件令人遺憾，但仍支持“海巡署”繼續執法，這不會改變。



對於台海巡船事故發生後稱全案沒有錄影，梁文傑認為，有沒有錄影並不影響事實是什麼，因為兩位生還者，在第一時間金門地檢署都有偵訊，過程也有錄影、筆錄，希望民眾相信台灣司法機關的獨立性與公正性。



海委會“海巡署”副署長張忠龍強調，執勤的10噸以下CP艇標準配備並未包括密錄器，此案件沒有蒐證影帶也不影響責任歸屬，生還的2位陸籍漁民，在金門地檢署檢察官偵訊過程中，也對執法過程表示沒有任何意見。“海巡署”已嚴正檢討勤務紀律，在2025年到2028年也將採購3061具密錄器，讓每位執勤的海巡人員都能使用密錄器。



大陸籍漁船14日在金門海域躲避台灣海巡艦查緝而翻覆，2名陸籍船員身亡，挑起兩岸敏感神經，國台辦並公開否認金廈“禁、限制水域”，19日即發生大陸海警登上金門觀光遊艇“初日號”臨檢30分鐘，21日下午馬祖海域也出現2艘海警船、1艘海監船，海警船最近距離馬祖南竿島5.5海里。



“行政院”22日中午召開院會後記者會，由“行政院”發言人林子倫主持，“國防部”軍政副部長柏鴻輝、“法務部次長”蔡碧仲、“國發會副主委”高仙桂、“中選會副主委”陳朝建出席。



媒體問及，對於金門漁船事件，“海巡署”無法提供執法過程的錄影，“行政院”有什麼看法？張忠龍首先聲明，這是執法案件，“海巡署”依法執行職務，符合台灣民眾期待，也是我們責無旁貸的責任。

