韓政府發布“K－雲”項目投資計劃

中評社北京2月22日電／據科技日報報導，韓國科學技術信息通信部20日表示，將向“K－雲”相關5個項目投入219億韓元（約合1.18億元人民幣）。



“K－雲”指的是韓國政府於2022年12月發表的《利用國產AI半導體的K－雲推進方案》。此次發布的投資計劃屬於該方案實施的一環，具體投資項目包括：AI半導體應用實證支援；高性能計算支援；AI擔保事業；開發有潛力的服務型軟件；公共部門對服務型軟件進行應用驗證。



AI半導體應用實證支援是將AI應用到半導體基礎服務器或無人機、機器人、攝像頭監控等產品上，將向AI服務企業、半導體企業、大學、研究機構等投入約42億韓元。高性能計算支援旨在幫助開發AI服務的中小企業，構建以韓國國產AI半導體為基礎的開發服務器相關事業，共計投入22億韓元。AI擔保事業是由韓國政府提供擔保，使企業能夠購買和利用AI解決方案，從而創造AI半導體市場需求，韓國政府將向約30家企業提供75億韓元的援助。開發有潛力的服務型軟件指的是政府支援服務型軟件企業和服務型基礎設施企業，共同開發以嵌入型神經網絡處理器為基礎的AI推進項目，計劃向10個課題投入46億韓元。上述4個項目由韓國信息通信產業振興院主管。



公共部門對服務型軟件進行應用驗證指的是政府支援中小學就服務型軟件開發進行相關教育，計劃在17個課題上投入34億韓元。該項目由韓國智能信息社會振興院主管。