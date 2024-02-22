賴政見　陳建仁拍板桃竹苗二百億大矽谷計劃

“行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）賴清德在2024大選期間提出“桃竹苗大矽谷計劃”，“行政院長”陳建仁22日拍板通過，預計投入近新台幣200億元預算，預計未來4年將帶動新台幣6兆元產值、創造14萬人就業。



“行政院”發言人林子倫轉述“行政院長”陳建仁裁示，桃竹苗地區是目前台灣資通訊、半導體、國際物流、生醫生技等產業重要群聚區域，也是全球最重要半導體產業聚落之一。相信透過“桃竹苗大矽谷計劃”，能帶動更多就業機會及提升員工薪資所得等，進而讓民眾共享經濟發展成果，將桃竹苗地區打造為更加完整的產業生態圈。



林子倫說，桃竹苗大矽谷計劃不僅是台灣未來總體發展的重要政策，更兼顧地域發展需要。計劃以“深耕在地前瞻技術驅動全產業創新”、“強化深科技新創發展”、“配合在地需求延攬與培育人才”及“優化園區建設構築科技廊帶”等四大策略，並規劃產業發展所需的水電供應、交通、醫療、淨零轉型、員工居住及子女教育等配套措施與建設。



“行政院”22日中午召開院會後記者會，由“行政院”發言人林子倫主持，“國防部”軍政副部長柏鴻輝、“法務部次長”蔡碧仲、“國發會副主委”高仙桂、“中選會副主委”陳朝建出席。



高仙桂強調，自2016年起推動亞洲.矽谷1.0、2.0到3.0，顯著協助IoT產業加速進化，並積極導入5G、AI等關鍵技術，鼓勵AIoT解決方案向國際輸出，並加速新創事業的成長及出場，建構完成之產業生態圈。未來從亞洲.矽谷3.0與桃竹苗大矽谷推動方案將相輔相成共同推動，連結六大核心戰略產業、晶創計劃等政策，布局新興科技產業，並串聯桃竹苗科技廊帶與園區能量，轉型為創新、共融及永續的高科技聚落，整合半導體等上下游供應鏈，擴大跨產業聯合發展。