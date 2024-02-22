中國將開展新一輪大熊貓保護合作研究

中評社香港2月22日電／中國野生動物保護協會日前分別與西班牙馬德里動物園和美國聖迭戈動物園就新一輪大熊貓國際保護合作事宜達成一致，並簽署了合作協議。目前正與美國華盛頓國家動物園和奧地利美泉宮動物園就新一輪合作進行磋商。



據瞭解，西班牙、美國、奧地利是較早與中國開展大熊貓國際保護合作的國家。在科研人員的共同努力下，中國與西班牙、美國、奧地利共繁育成活幼仔28隻，為大熊貓保護繁育作出了積極貢獻。基於良好的合作基礎條件和人民對瀕危物種保護的共同美好願望，新一輪大熊貓保護合作研究即將開啟。



新華社報導，新一輪合作研究將重點聚焦大熊貓重大疾病防治，大熊貓棲息地和野外種群保護，提升調查監測能力，助力中國大熊貓國家公園建設；積極搭建國際學術交流平台，促進旗艦物種和傘護物種保護的合作交流；推動中外民間交流，增進中外人民友好感情。



“保障旅居大熊貓在國外健康安全生活，是國際合作最重要的前提和基礎。”中國野生動物保護協會有關負責人表示，2024年將進一步強化對旅外大熊貓的日常健康監測和體檢，保障每年對旅外大熊貓實地檢查評估的全覆蓋。對健康狀況不穩定的大熊貓，中方專家將留守看護；對涉及大熊貓繁殖育幼、疾病治療等重大事項，中方專家全力提供技術指導和支持。



大熊貓是中國的國寶，深受世界各國人民喜愛。20世紀90年代以來，中國先後與20個國家的26個機構開展了保護合作研究，成功繁育成活大熊貓幼仔41胎68仔，在大熊貓野外保護、繁殖育幼、疫病防控、疾病救治、技術交流和公眾教育等方面取得了顯著成果，聯合攻克了一系列技術難題。