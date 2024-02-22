歐盟：加沙人道主義災難不是“自然災害”

中評社香港2月22日電／歐盟外交與安全政策高級代表何塞普·博雷爾表示，在以色列繼續發動襲擊的加沙地帶發生的事情不是“自然災害”。



TRT報導，博雷爾說道：“這是一場人道主義災難，必須制止。”



據歐盟對外事務局發表的書面聲明，何塞普·博雷利在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團外長會議上發表講話時表示，世界正面臨危機，特別是烏克蘭-俄羅斯戰爭和以色列對加沙的襲擊。



博雷爾談到了繼續遭以色列襲擊的加沙局勢。



他說道：“我們不能忽視加沙平民所經歷的悲劇。許多無辜者喪生。90%的人口流離失所。這場人道主義災難不是自然災害，不是地震，也不是洪水。這是一場人為造成的人道主義災難。這是一場災難，必須制止。”



博雷爾提醒說，為了停止加沙的襲擊，27個歐盟國家中有26個呼籲“以色列放棄襲擊拉法地區的計劃、可持續停火、無條件釋放囚犯以及緊急暫停衝突，以便為該地區提供更多、更快的人道主義援助。”



何塞普·博雷利指出，國際社會對確保持久和平的“兩國解決方案”有共識，呼籲“加倍努力”落實這一解決方案。



他說：“聯合國安理會可以通過一致決定承認兩國解決方案的原則來創建一個框架，這可以賦予該解決方案國際合法性。”



10月7日以來，以色列對加沙地帶的襲擊造成29313名巴勒斯坦人死亡，69333人受傷，其中包括至少12660名兒童和8570名婦女。