蓋拉格拜會韓國瑜　藍綠白皆派代表出席

韓國瑜送給蓋拉格自己署名的春聯“龍耀吉慶”，左起克利胥納莫提、韓國瑜、蓋拉格、江啟臣。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月22日電（記者 楊騰凱）美國聯邦眾議院“美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會”主席蓋拉格（Mike Gallagher）率團訪台，今日下午赴“立法院”拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，包括國民黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨團總召黃國昌以及民進黨“立委”王定宇也共同與會。



蓋拉格（Mike Gallagher）率團訪台，並於今日下午拜會韓國瑜，美方訪團成員包括民主黨籍眾議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、共和黨籍眾議員穆理納（John Moolenaar）、民主黨籍眾議員莫頓（Seth Moulton）、共和黨籍眾議員強森（Dusty Johnson）。



至於台灣方面，陪同韓國瑜會見蓋拉格的包括副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨團總召黃國昌，以及民進黨“立委”王定宇。



蓋拉格率團抵達“立法院”時，由江啟臣在大門口迎接並率眾人上樓，韓國瑜最後才進場。



韓國瑜送給蓋拉格自己署名的春聯“龍耀吉慶”，海龍蛙兵退役的江啟臣則送給蓋拉格印有海龍字樣的帽子。



韓國瑜進場後熱情向每一位眾議員打招呼，並關心大家是不是第一次來到台灣。



眾人站成一排讓媒體拍攝，接著“立法院”就請媒體離場，讓雙方展開閉門會談，也不開放媒體提問。



蓋拉格率團訪台，訪問期間為22日至24日。