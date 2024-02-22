擔憂美艦影響生產安全　沖繩港口工會擬罷工

中評社北京2月22日電／據新華社報導，日本沖繩縣港口工會組織警告，如果美國海軍一艘導彈驅逐艦下月到石垣港停靠補給，將在石垣港和那霸港發起罷工。



據沖繩電視台21日報導，總部位於日本的美國海軍第七艦隊的“拉斐爾·佩拉爾塔”號驅逐艦定於3月11日至14日在石垣港停靠，補給物資，水兵放假。日本的碼頭工會“全日本港灣勞動組合”沖繩支部認為，美艦停靠將給石垣港生產安全造成風險。



據日本《八重山日報》報導，“拉斐爾·佩拉爾塔”號排水量9500噸，全長超過155米，吃水深度9.8米。它預定停靠的泊位水深10.5米。考慮到風浪影響，需要在艦船吃水深度基礎上留出10%的水深富餘量。這意味著這艘驅逐艦達不到在石垣港停泊的標準。



石垣市政府認為，由於無法確保安全，這艘美艦不能入港停靠。美軍正考慮讓“拉斐爾·佩拉爾塔”號停泊在港口附近海面上，美軍水兵換乘小船登岸。



《八重山日報》報導，“全日本港灣勞動組合”沖繩支部認為，這艘美艦不論靠岸還是停在附近海面，都很危險，“無論如何也不能允許無視港口勞動者安全的行為”，決定在美艦使用石垣港時在石垣港和那霸港罷工一周。



上述碼頭工會沖繩支部有成員約1000人，如果罷工，石垣市所在的八重山群島的物流可能中斷，嚴重影響當地民眾生活。工會組織者希望借此向地方政府施壓。



去年9月，為阻止一艘美軍掃雷艦進入石垣港，“全日本港灣勞動組合”沖繩支部一度計劃組織石垣港大約50名工人罷工，但後來與港口運營商達成妥協。



該沖繩支部執行委員長山口順市說，必須保障工作場所安全和工人人身安全，“這次將停靠的是導彈驅逐艦，無論就攻擊能力還是就噸位而言，都與之前的掃雷艦不可同日而語。我們不得不採取強硬行動”。