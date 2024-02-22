韓國政府警告將從嚴處理集體辭職醫生

中評社北京2月22日電／據新華社報導，韓國政府21日發出警告，繼續參加集體辭職行動的醫生將受到嚴厲懲處，面臨逮捕和起訴。



韓國多個相關部門當天會商應對醫生集體辭職的措施。據韓聯社報導，司法部、行政安全部、最高檢察署和國家警察廳會後舉行聯合新聞發布會，宣布原則上將逮捕帶頭煽動集體辭職行動者，並予以刑事調查。



韓國政府還警告，干擾醫院正常醫療活動或阻礙辭職醫生返崗的人也將受到嚴懲；拒絕返崗的醫生原則上將被起訴；及時返崗的醫生將獲得寬大處理。如果這一“非法集體行動”導致患者死亡或健康受損，相關醫生將受到“頂格懲處”。



另外，醫療機構管理人員如果沒有盡到防止和解決醫生集體辭職問題的職責，導致“醫療真空”，也將被追究相應法律責任。



韓國政府本月早些時候宣布醫學生擴招計劃：2025學年高校醫學院招生規模從現階段的約3000人增至5000人。



隨著老齡化加劇，韓國社會對醫療資源的需求將日益增長。據韓國衛生部門測算，如果維持現有招生規模不擴招，到2035年，韓國醫生缺口將高達1.5萬人。



民調機構“蓋洛普韓國”16日發布的民調結果顯示，76%的受訪者對政府擴招醫學生的計劃給出積極評價。與此同時，擴招計劃招致醫生團體和醫學院學生強烈反對。他們稱此舉將引發過度醫療，並使醫保系統資金緊張。據韓聯社報導，批評人士指出，醫療界人員實際擔憂擴招計劃導致他們收入減少。



韓國實習和住院醫生協會16日宣布，首都圈五大醫院的實習醫生和住院醫生將於19日前集體提交辭職報告，並於20日6時起停止工作。



韓聯社援引韓國保健福祉部數據報導，截至20日深夜，韓國已有100家醫院的8816名實習醫生和住院醫生遞交了辭職報告，占上述醫院實習和住院醫生總人數的71.2%，其中7800多人已不再上班。