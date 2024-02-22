美聯儲會議紀要顯示過早降息存在風險

中評社北京2月22日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會21日發布的1月貨幣政策會議紀要顯示，聯邦基金利率可能已達峰值，但過早放鬆貨幣政策立場存在風險。



美聯儲1月30日至31日舉行今年第一次貨幣政策會議，自去年9月以來連續第四次將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。



會議紀要顯示，美聯儲官員“一致判斷政策利率可能處於本輪緊縮周期的峰值”，大多數與會官員“都注意到過早放鬆政策立場的風險”，並強調仔細評估即將發布的數據的重要性，以判斷通貨膨脹率是否正向2%的長期目標水平持續下降。



同時，一些美聯儲官員認為，開始放慢縮減資產負債表規模的步伐可能是合適的。許多與會者建議，制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會應在3月的會議上深入討論這一議題。



會議紀要還顯示，與會官員認為近期通脹率在回歸目標水平方面“取得了重大進展”。但也有一些官員指出，這僅僅反映短暫好轉，一旦消費者支出高於預期、借貸成本下降或金融環境過於寬鬆，通脹放緩趨勢可能會停止甚至逆轉。



美聯儲將於3月19日至20日召開下一次貨幣政策會議。芝加哥商品交易所一項跟蹤數據顯示，截至美東時間21日，市場預計3月美聯儲維持利率不變的可能性高達93%，首次降息可能發生在6月。