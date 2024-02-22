台海巡官承認與陸船“接觸”　否認蓄意衝撞

台“海巡署”副署長許靜芝。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月22日電（記者 方敬為）針對大陸漁船翻覆釀2死事件，台海巡組成“金門0214專案小組”今天下午召開事件及家屬協商過程說明記者會，台“海巡署”副署長許靜芝承認執法過程中，因有登船查緝需求與陸籍船隻“接觸”，但否認蓄意衝撞，表示對意外事故感到非常抱歉，對於沒有影像紀錄，雖無違反程序，但未來會檢討，研擬要求執勤人員配戴密錄器，並強調一切是單純執法事件，沒有所謂上級指示，更沒有政治操作。



至於家屬提出“還原事實真相、道歉、賠償”訴求，以及陸方要求懲戒有關人員，許靜芝表示，都還需要待金門地檢署調查，釐清責任後，才能夠有後續處置，現階段“海巡署”無法表示意見。



“海巡署”22日下午在金門海巡艦隊分署第九海巡隊召開記者會，包括許靜芝、“海巡署”金馬澎分署長陳泗川、副分署長蔡茂埕、“海巡署”艦隊分署長廖德成、“海巡署”第十二巡防區主任甘禮維、“海巡署”組長謝慶欽等人出席說明。



對於執法過程沒有錄影蒐證，外界質疑有隱匿之嫌，許靜芝表示，根據配備基準，海巡CP1051艇並沒有外掛攝影機，同仁沒有使用密錄器，並沒有違反相關的規定。外界質疑海巡隱匿影片也絕非事實，在案件發生第一時間就向檢察官報告此一情況，這幾天也經過檢討，未來將在CP艇蒐證配備上面研究安裝，並補足所缺的密錄器。對於因此導致家屬無法迅速瞭解事實真相，沒有能夠讓家屬安心，也讓社會有很多爭議，感到非常的抱歉。