北市議員拜會韓國瑜　盼公費助理制度更完善

韓國瑜接見台北市議長戴錫欽一行人。（照:“立法院”提供） 中評社台北2月22日電／台北市議長戴錫欽率領北市議員訪團拜會中國國民黨“立法院長”韓國瑜，爭取修法完善助理制度、編列相關費用。



訪問團包括台北市議長戴錫欽、副議長葉林傳，國民黨議員王欣儀、民進黨議員簡舒培、張文潔、鍾佩玲，以及民眾黨議員張志豪、陳宥丞、社民黨議員苗博雅拜等人。



韓國瑜提到，戴錫欽議長本次前來主要是來反應多年來基層民代的心聲，包括“中央”及地方，以及都市與鄉村的民代都相當關心，但社會大眾可能未必全然瞭解民代這行業及其壓力，以及負擔與挑戰。他因緣際會近距離觀察都市與鄉村民代工作差異，他曾擔任議員助理、議員以及“立法委員”，對於“中央”及地方民代面臨的不同挑戰、壓力也有所體會。在2024年新時代的來臨，我們面臨選民更多的期待，戴錫欽議長此行來訪，代表著多年來地方民代的心聲，他非常瞭解“工欲善其事、必先利其器”，器就是各種資源，期待未來修法完成，讓地方民意代表工作可以更佳順暢。



戴錫欽表示，台北市議會今天跨黨派的議員來訪，現場幾位委員跟院長一樣，都曾任基層民意代表。過去24年來，1998年“國會”助理適用勞基法，之後，1999年“立法院”修正“立法院”組織法32條規定編列一定數額之助理費外，其他勞基法適用相關的加班費、資遺費、災害補助金等也都依法編列；惟“內政部”卻未相對將民代支給條例第6條提出修正，“內政部”以函釋表示條例未明列加班費、資遺費跟災害補償費等，並限制地方議會不能編列勞基法相關應供議員助理的相關費用。



戴錫欽議長指出，“內政部”2021年提出修正草案送到“行政院”，代表其前述立場未必正確。此外，若函釋可推翻民代支給條例第6條法律明文規定、甚至違反勞基法對地方議會議員的保障及相關費用的編列，他認為這法律及函釋是有疑慮的。他表示，民代支給條例第6條修法，台北市跨黨派議員、甚至“全國正、副議長聯誼會”中都已有高度共識，這已經是確定的趨勢。24年來，“立法委員”每月公費助理經費從新台幣24萬元到今年已經調漲到49萬元多，換言之大概漲了50％。過去24年，基本工資調漲7次，共調漲73％、軍公教調整6次，總共調整超過18％、消費者物價指數超過30％，但是議員助理經費24萬元未曾調整過，這對議員及助理非常不公平。

