委內瑞拉發生礦難15人死亡

中評社北京2月22日電／據新華社報導，委內瑞拉總統馬杜羅21日在電視講話中說，該國東南部玻利瓦爾州安戈斯圖拉市的一座礦山日前發生坍塌事故，導致15人死亡、11人受傷。



馬杜羅說，這座礦山屬於非法運營。初步調查顯示，坍塌在鑽探過程中發生，深度達30米。



馬杜羅向遇難者家屬表示慰問，並表示政府將提供一切人道主義支持。救援人員已抵達事故現場，繼續尋找被困礦工。