高雄黨部諷徐巧芯醜又矮　民進黨發函提醒

民進黨發文各縣市黨部與黨公職。（中評社） 中評社台北2月22日電（記者 黃筱筠）對於民進黨高雄市黨部指國民黨“立委”徐巧芯外貌議題，徐要求民進黨道歉。民進黨主席賴清德則行文到各縣市黨部，提醒告縣市黨部及黨公職應避免歧視性及人身攻擊言論。高雄市黨部也在臉書上發文道歉。



民進黨發言人吳崢也說，有錯就改，是從事政治工作應有的態度。性別平等是民進黨的核心價值，黨內所有同志會更謹慎看待自己的言行。



徐巧芯提及，民進黨高雄市黨部用他們的官方Threads進行外貌羞辱，罵她又醜又矮。“我長怎樣關你們什麼事？我的長相跟身高是我爸媽給我的，我自己覺得好看就好呀。”徐還說，後來被抨擊已偷偷刪文。請民進黨公開向她本人道歉，不要因為黃捷“立法院”表現不好，就拿這種有的沒的想來羞辱我，只是被看破手腳而已。



賴請德委由副秘書長何博文行文至各縣市黨部說明，網路時代，社群經營至為關鍵，有效提升資訊的傳遞與發布。各縣市黨部及黨公職持續經營社群網路，具正向意義，也符合黨的總體目標。但要提醒各縣市黨部及黨公職應避免歧視性及人身攻擊言論，包含種族及性別等議題，以符合民進黨追求之進步價值。



公文還說，各縣市黨部日後若有性別平等議題或教育訓練需求，請洽中央黨部性平部。



民進黨高雄市黨部則發文道歉說，對於民進黨高雄市黨部於社群threads帳號，就徐巧芯委員與黃捷委員外貌的不當發言，在此向兩位委員和所有關心性別議題的朋友表達最深的歉意。



高雄市黨部說，特別感謝所有在這次議題中提醒我們犯錯、並指出問題的支持者們，你們的提醒與指正，我們虛心接受，這是不該犯的錯誤。民進黨始終貫徹性別平等價值無分黨派，我們也非常清楚女性參政在台灣的不易之處，政治討論不應涉及外貌與身材。



民進黨高雄市黨部會加強相關性別平等教育訓練，共創一個平權、共融的政治場域。

