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約旦河西岸發生槍擊事件3死8傷
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2024-02-22 17:25:13
中評社北京2月22日電／據新華社報導，以色列警方22日說，約旦河西岸猶太人定居點馬阿勒阿杜明附近當天早上發生槍擊事件，造成至少8人受傷，3名槍手被打死。
以色列警方在聲明中說，襲擊發生在馬阿勒阿杜明附近一處檢查站，3名槍手向正在等待通過檢查站的車輛射擊，造成8人受傷。兩名槍手被當場打死，另一名槍手在逃跑途中被打死。
以色列急救組織“紅色大衛盾”則表示，襲擊造成1人死亡，至少8人受傷，其中2人傷勢嚴重。傷者已被送往醫院接受治療。
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