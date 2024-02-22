陳玉珍盼經濟議題由地方與陸談　陸委會反對

陸委會副主委兼發言人詹志宏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）大陸漁船事件延燒，國台辦對此公開否認金廈有所謂“禁、限制水域”，並宣布大陸海警19日起展開金廈海域常態化巡查，中國國民黨“立委”陳玉珍呼籲，漁權海域等經濟議題，“中央”應授權地方與大陸直接談。陸委會副主委兼發言人詹志宏22日表示，地方人士熱心參與兩岸之間的訊息傳達，我們沒有持反對意見，但兩岸談判是屬於“中央”權責。



詹志宏也呼籲陸方回到務實、理性、和平的態度，面對過去以來累積的友好和諧氣氛，若要維持兩岸和平現狀，騷擾行為就應該盡量減少。



媒體問及，1994年千島湖事件，大陸同意台灣檢調人員前往，若大陸提出相關要求到金門，會否接受？詹志宏說，任何“國家”都不會容許另一個“國家”的司法人員來我們這邊執行事務，這是國際間的規律。台灣是一個高度法治的“國家”，我們有完整的司法體系，我們注意到國台辦也一直強調“事實的真相”，那就容許給我們的司法體系一些時間、空間完成調查並公布。今天個案發生在我們的司法領域中，希望能尊重我們的司法體系。



大陸籍漁船14日在金門海域躲避台灣海巡艦查緝而翻覆，2名陸籍船員身亡，挑起兩岸敏感神經，國台辦並公開否認金廈“禁、限制水域”，19日即發生大陸海警登上金門觀光遊艇“初日號”臨檢30分鐘，21日下午馬祖海域也出現2艘海警船、1艘海監船，海警船最近距離馬祖南竿島5.5海里。



陸委會22日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。



詹志宏表示，金門與馬祖的限制、禁止水域是“國防部”根據兩岸人民關係條例在1992年10月劃設，至今兩岸都互相尊重彼此管轄的水域，過去這些年來大家都相安無事，對於往來漁民、商務船舶都能和諧地在相關水域。我們呼籲陸方，能回到務實、理性、和平的態度，面對過去以來累積的友好和諧氣氛。

