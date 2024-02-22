韓國瑜召集協商　敲定陳建仁23日食安報告

左起，“立法院副院長”江啟臣、院長韓國瑜及秘書長周萬來，（照:截自“國會”直播畫面） 中評社台北2月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午4時召集朝野協商，歷經大約50分鐘的討論，成功敲定一項結論，以及給出一項裁示，結論是邀請“行政院長”陳建仁23日率相關“內閣”成員赴“立法院”進行食品安全專案報告。此為韓國瑜第三度主持朝野協商，也是第二次協商成功。



韓國瑜就任“立法院長”以來，已三度召集朝野協商，第一次是2月5日，當時成功達成共識，“立法院”2月20日開議，並邀請陳建仁進行施政報告總質詢。第二次是2月19日，針對國民黨團提案2月20日開議時要陳建仁直接進行食安專案報告，但該次協商最後是破局收場。第三次則是今天，針對陳建仁23日進行食安專案報告進行協商，最後協商成功。



韓國瑜三度召集朝野協商，累計兩次成功，一次破局。



韓國瑜今日主持朝野協商，出席成員包括“立法院副院長”江啟臣、“立法院”秘書長周萬來、國民黨團總召傅崐萁、國民黨團書記長洪孟楷、國民黨團首席副書記長林思銘、民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨團書記長莊瑞雄、台灣民眾黨團總召黃國昌、台灣民眾黨團副總召黃珊珊、台灣民眾黨團幹事長吳春城。



今日朝野協商達成共識，23日邀請陳建仁率領相關部會提出“有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告”並備質詢，質詢人數由國民黨黨團推派7人、民進黨黨團推派7人、台灣民眾黨黨團推派1人進行，每位委員詢答時間15分鐘。

