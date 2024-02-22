降息後房貸利率何時調？六大行回應

中評社北京2月22日電／據央廣網報導，2月20日，市場迎來新年首次降息——5年期以上LPR下降25個基點至3.95%。LPR下降後個人房貸利率何時調整？央廣網記者就此詢問了多家銀行。



多家銀行新增房貸利率已按最新LPR執行



關於新增房貸的利率情況，農業銀行、交通銀行、郵儲銀行、光大銀行工作人員明確回復記者稱，目前已按照最新的LPR執行。工商銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行等未明確表示是否已執行最新LPR，而是向記者說明了相關政策，即按貸款審批通過時最新一期的LPR為基準進行定價。各家銀行均表示，實際貸款利率水平還要結合個人貸款情況詳詢經辦行確定。



其中，工商銀行工作人員表示，根據目前掌握的情況，首套住房商貸利率下限調整為不低於相應期限LPR減20個基點，二套住房商貸利率下限仍為相應期限LPR加60個基點。由於每個客戶的貸款情況不同，並且該行各地區貸款業務以及貸款經辦網點規定存在差異，建議聯繫貸款服務行咨詢瞭解。



另外，興業銀行表示，執行最新LPR的時間以當地監管要求為准，可以向該行營業網點咨詢。興業銀行某支行工作人員向記者表示，該支行所在二線城市新增房貸利率已參照最新LPR執行，該市部分地區首套房貸利率已降至3.45%，即在5年期以上LPR基礎上減50個基點。



城商行方面，煙台銀行一名工作人員向記者透露，該行今日（2月22日）剛剛下發通知，新增房貸利率參照最新LPR進行計算，首套房貸利率3.75%起，二套房貸利率4.15%起。

