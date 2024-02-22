金門地檢署：盡速安排解剖確認陸籍船員死因

金門地檢署主任檢察官施家榮。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月22日電（記者 方敬為）針對大陸漁船翻覆死亡陸籍船員家屬提出“還原事實真相、道歉、賠償”訴求，台灣“海巡署”今天表示，須待金門地檢署調查結果，釐清責任歸屬。金門地檢署主任檢察官施家榮表示，檢方對於“海巡署”說法不便表示意見，強調對整起案件檢方秉公辦理，不預設立場，死者遺體相驗方面，家屬對死因意見不一，將盡速安排解剖確認死因。



針對大陸漁船在金門海域翻覆事件，金門地檢署22日由主任檢察官施家榮代表發出聲明，首先，就媒體報導生還之2大陸人民“改口”事件，經查，生還之2大陸人民於“海巡署”詢問及檢察官訊問過程中，其中一位徐姓男子表示，陸船於案發時有加速逃逸，兩船有發生碰撞等語；另一位王姓男子表示，當時船很快，沒有感覺船被碰撞等語，檢察官訊問2人時均有全程錄音錄影。海巡隊及檢方已對生還之2大陸人民為詳細、完整之調查，該2人均對海巡隊執行程序表示無意見。



施家榮指出，有某些質疑者認為本件案發在2月14日，為何等到16日第九海巡隊才正式向本署報驗？這是因為一般向地檢報驗前，司法警察需先等死者家屬製作筆錄，而本案死者家屬在大陸地區，故於案發當天海巡隊先口頭向檢方報告，本署並於當日請海巡隊盡速聯絡死者家屬。至16日檢方審酌死者家屬來台時間似尚未能確定，故請海巡隊先行報驗。20日複驗後，因死者家屬並未表示對死因無意見，本署將盡速安排解剖遺體以確認死因。



施家榮另指出，報載檢方未主動分案事項，部分質疑者認為未主動分案調查，但其實檢方已於2月15日，也就是案發次日，即主動分他字案調查，對整起案件檢方秉公辦理，不預設立場。