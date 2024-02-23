徐澤答中評：促兩岸設計交流　發揚傳統文化

北京紅橋市場董事長徐澤（中評社 海涵攝） 中評社北京2月23日電（記者 海涵）2024“高雄·北京特色周”於2月22日在北京、高雄兩地同步舉行。活動中，台灣吉而好文創公司代表與北京紅橋市場負責人在線上線下展示了文創合作意向書。作為兩岸珠寶工藝領域實力企業，兩家企業致力搭建兩岸珠寶設計師交流平台，探討融入非遺元素，共享產品創新成果，攜手共創京台兩地璀璨文化新篇章。



簽約儀式後，北京紅橋市場董事長徐澤告訴中評社記者，很高興通過“高雄·北京特色周”這樣的平台與台灣企業強強聯合。下一步，將會在珠寶設計、珠寶定制、設計師交流、非遺技藝傳承與發展等方面同台灣企業開展合作。



“我們會推動兩地設計人員進行更多線上線下交流，紅橋市場也將通過孵化的手段和定制的手段展賣和銷售他們的設計品。”徐澤說，兩岸設計人員的交流帶來了設計理念的碰撞。把兩岸設計師的設計理念融合在一起，需要兩家公司共同合作方能實現，紅橋市場願意起到橋梁和連接作用。



徐澤介紹說，紅橋市場是首都對外文化交往的窗口，每年有近200萬客流量，也曾接待過150多個國家和地區的政要前來購物。紅橋市場是一個具有優勢的平台，可以更好地展示更多代表中國優秀傳統文化的首飾和作品。



徐澤說，我們會通過包括電商在內的線上線下手段將產品推向更廣闊的市場，促進文創產品尤其是結合了非遺技藝的珠寶產品更好地面向市場、給消費者帶來美的體驗。他介紹，紅橋市場有自己的電商公司，近幾年一直在通過直播帶貨的方式促進產品銷售。在兩岸合作方面，也希望電商依舊發揮作用，將台灣地區好的珠寶作品、文創產品、非遺技藝作品上線到電商平台，使其被更廣泛的消費者群體看到。



談及兩岸研發團隊對中國傳統文化的理解，徐澤告訴中評社記者，兩岸設計師從不同角度詮釋了對於中國傳統文化的理解，都很好地展現了中國傳統文化中的優秀元素和符號。“衹有有文化、有歷史的才是世界的、潮流的。”