台生答中評：在曲藝說唱中感悟傳統文化魅力

台灣同胞古鑠汶（中評社 海涵攝） 中評社北京2月23日電（記者 海涵）2024“高雄·北京特色周”於2月22日在北京、高雄兩地同步舉行。正在北京大學就讀的台灣同胞古鑠汶因傳統文化與北京東城結緣，他在現場帶著在京台胞子女王桂瑄、王桂珩為兩岸同胞演繹了曲藝說唱《曲韵弦歌京台情》。



古鑠汶在北京大學讀書已有半年多的時間，“北京大學教學環境很好，資源很豐富，在這邊讀書感覺特別方便，沒有陌生感。”古鑠汶告訴中評社記者，“最直接的就是語言方面，大家都講中文，所以溝通很方便。此外，飲食文化和台灣也沒有差很多。”



古鑠汶從小喜歡中華傳統文化，在曲藝名家應寧老師去台灣教授曲藝的時候與他結緣，並跟隨他學習了很多優秀曲藝。在六年左右的曲藝學習歷程中，古鑠汶感受到，學習任何東西都要花時間、下功夫，要仔細去琢磨、去鑽研。他說，文化是一種特別有趣的東西。尤其像曲藝這樣的文化，只要語言相通，都可以交流和共鳴，具有很強的傳播力。



王桂瑄、王桂珩兩姐弟的媽媽來自台灣，爸爸來自山東。姐弟倆在應寧曲藝工作室學習相聲，目前就讀於史家胡同小學。他們告訴記者，今天是第一次拿《曲韵弦歌京台情》這個節目來表演，感覺很開心也很激動。



王桂瑄告訴記者，今年除夕，他們回台灣過年了，感受到了兩岸的春節氛圍。“感覺今年的年味特別足，在北京我們看到路上都掛起了紅燈籠，回台灣後吃到的年夜飯也特別豐盛。”



王桂瑄還說，回台灣後，他們主動給親朋好友表演了相聲，大家都聽得很開心，很多人捧腹大笑。“相聲非常鍛煉口才，能夠學習到這麼有趣的東西，感覺很滿足、很幸運。”

