中評現場：2024高雄·北京特色周啟動

2024“高雄·北京特色周”於2月22日啟動，此為北京活動現場（中評社 海涵攝） 中評社北京2月23日電（記者 海涵）2024“高雄·北京特色周”於2月22日在北京台灣會館、高雄瀚品酒店同步舉行。恰逢農曆龍年，2024“高雄·北京特色周”以“龍騰兩岸 歡慶元宵”為主題，以“兩地聯唱”、“文創展示”、“非遺展演”、“抖擻精神”為重點環節，充分展示兩岸同胞精神風貌。



活動伊始，京台兩地共同回顧了2023年高雄赴京參訪團組在京精彩瞬間，高雄里長民眾紛紛在視頻中尋找自己的身影，大家回憶起去年夏天在東城深入基層共話社區治理的點點滴滴，回想起收穫的同胞情誼，感慨萬千。



“遙遠的東方有一條龍，它的名字就叫中國”，在激烈的鼓點和音樂聲中，東城區燈市口小學金帆合唱團的同學們現場表演歌曲《龍的傳人》，揭開“兩地聯唱 祥龍吟春”的序幕。台灣小朋友歡唱《布農族拍手歡迎歌》，熱烈期盼北京同胞到台灣做客。之後，兩地小朋友還合唱了歌曲《外婆的澎湖灣》，空靈美妙的歌聲滿含思鄉愁盼之情。



跨越海峽，共謀發展。隨著主持人的介紹，台灣吉而好文創公司代表與北京紅橋市場負責人在線上線下展示了文創合作意向書。作為兩岸珠寶工藝領域實力企業，他們致力搭建兩岸珠寶設計師交流平台，探討融入非遺元素，共享產品創新成果，攜手共創京台兩地璀璨文化新篇章。

