王娜答中評：用歌聲傳達兩岸深厚情誼

燈市口小學教師王娜（中評社 海涵攝） 中評社北京2月23日電（記者 海涵）2024“高雄·北京特色周”於2月22日在北京、高雄兩地同步舉行。北京市東城區燈市口小學金帆合唱團的同學們現場表演歌曲《龍的傳人》，揭開“兩地聯唱 祥龍吟春”環節序幕。隨後，金帆合唱團的同學還同台灣小朋友“隔空”同唱了歌曲《外婆的澎湖灣》，歌聲之空靈美妙令人陶醉。



參與此次合唱指導的燈市口小學教師王娜告訴中評社記者，此次在節目的編排和設計上，主要是秉承了燈市口小學金帆合唱團“唱歌、倡德、暢想”的辦團理念，讓孩子不僅能夠唱出動聽的歌聲，也能體會兩岸之間的深厚情誼。



王娜介紹，今天演唱的第一首歌是《龍的傳人》，這是大家都很耳熟能詳的一首歌曲。今年是龍年，因此我們在歌曲中也加入了一些小巧思，即在歌曲的間奏和尾聲的地方設計了龍的造型，從間奏時的兩條龍匯聚成了尾聲時的一條龍，用歌曲來表現兩岸的情誼，讓學生在演唱時就能夠感受到祖國大陸和台灣文化是同宗同源的，讓他們用歌聲搭起兩岸藝術的橋梁，成為文化的小使者，發揮紐帶作用。



“今天演唱的第二首歌是《外婆的澎湖灣》，這也是我們第一次用線上方式同高雄的小朋友隔空合唱。”王娜說，這首歌是台灣的民謠，在設計節目時，我們加入了波浪形的動作設計，既增加了童趣，也讓孩子們感受到大陸與台灣的感情延綿不絕。“值此元宵佳節之際，我們用美妙的歌聲祝願兩岸同胞能夠更加團結，為中華民族偉大復興做出貢獻自己的力量。”



王娜告訴記者，參與此次表演的孩子們都非常激動，其中很多孩子也為了完成排練克服了不少困難。通過這兩首歌的演唱，孩子們對台灣有了一種更加深厚的感情，很多孩子都表示，“希望未來有一天兩岸小朋友不是隔空合唱，而是能走到一起共同演唱一首歌。”

