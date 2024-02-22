蓋拉格必問這！郭正亮：韓國瑜須站穩講真話

美眾議員蓋拉格跟韓國瑜握手。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月22日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜22日下午會見美國眾議院“美國與中國共產黨戰略競爭”特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪問團。前“立委”郭正亮指出，蓋拉格一定會問韓國瑜是不是準備訪問大陸，韓要想好怎麼回答。韓代表60%民意，要勇於講出在野陣營與民進黨的不同意見，不能被民進黨的攻勢嚇住，若連韓國瑜都不敢說真話，國民黨就沒人敢說了。



蓋拉格今率跨黨派議員訪問團抵台，上午分別拜會蔡英文、賴清德，下午則拜會“立法院長”韓國瑜並進行閉門會談。由於蓋拉格是挺台抗中的“鷹派”，時值金門禁限制水域事件加劇兩岸緊張情勢，讓此行備受矚目。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮22日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，韓國瑜接見蓋拉格，該講的話都要講出來，不然會被看不起。蓋拉格一定會問韓國瑜“是不是準備出訪中國大陸”？因為他在很多國家都問過，韓要想好怎麼回答，要勇於講出在野陣營跟民進黨的不同意見。賴清德只代表40%的民意，在野陣營是60%，沒有客氣的必要，韓國瑜這一點一定要站穩。



郭正亮舉例，“美國軍售190億美元卻遲交，讓台灣老百姓不相信美國”、“在甚麼情況下不排除訪問中國大陸”，這些話韓國瑜要敢於講出來，不能被民進黨的攻勢嚇住。若被嚇住，那綠營就甚麼事情都做得出來，讓民進黨囂張下去就會站在國民黨頭上。如果連韓國瑜都不能對蓋拉格講真話，未來還有國民黨人能夠講真話嗎？韓國瑜要努力撐住，未來最大的挑戰就是這種情況，蓋拉格不會是第一個訪問台灣的反中人物。