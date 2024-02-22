陸船案延燒　林祖嘉：大陸已不承認台灣治權

國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月22日電（記者 張穎齊）針對金廈海域動盪，兩岸緊張情勢升溫，前陸委會副主委、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉22日表示，如今大陸海警直接進入金門、馬祖海域，等於不承認台灣的治權，他很憂心未來的兩岸情勢，惡意螺旋持續堆疊，若對岸派出百艘、千艘漁船，台灣也束手無策，只能期盼須建立溝通管道。



14日一艘大陸漁船在金門海域作業，遭金門海巡追緝翻覆釀成2死事故。金門觀光船19日遭大陸海警強制登檢，馬祖海域21日又出現3艘大陸執法船隻，其中1艘海警船距南竿島僅5.5海浬。



林祖嘉今日上國民黨前“立委”陳學聖與新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇“志聖鮮思”直播節目，林祖嘉表示，過去常有越界捕撈的情況，但此次是首次撞船釀死亡，過去國民黨執政時期，不管台灣是否執法正常，其實都要表達遺憾，並問候家屬，以前國民黨時期的陸委會，是有建立良好的溝通管道，如今民進黨執政，兩岸惡意螺旋容易堆疊。



林祖嘉嘆，要知道這次並非蛇行甩尾翻船，而是直接撞船，真相應容易查出，他很憂心民進黨政府第一時間竟撒謊，必須要將整個調查完全公開才對，如今禁、限制水域已不被對岸尊重，從過去互相不承認主權、但不否認治權，迄今已不承認台灣的治權了，現在大陸海警還可直接登檢台灣漁船，他非常擔心，問題很大條。



何志勇詢問，現在民進黨執政等於根本與對岸無協商，未來大陸漁船直接登檢或驅趕、撞擊台灣漁船，陸委會、“海巡署”又能怎辦？



林祖嘉說，若在以前國民黨執政時期發生，賠償等相關事宜都可協商，但如因民進黨執政，已事態嚴重，惡意螺旋的情況下，對岸派出百艘、千艘漁船，台灣又能怎辦？根本無法比，政府必須要模擬各種情況因應，不過真正解方還是要透過協商，國民黨主席朱立倫21日中常會就有說很遺憾，民進黨政府別再與對岸進行激化，要把民心安定下來。