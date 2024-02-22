英國核潛艇試射“三叉戟”導彈失敗

中評社北京2月22日電／據央視新聞援引英國《太陽報》當地時間21日報導，上月底英國一艘核潛艇在進行試射時，一枚“三叉戟”導彈試射失敗，導彈落入距試射點不遠的美國佛羅里達州海域。報導稱，這枚導彈的一級助推器點火失敗。分析人士指出，這次試射失敗極有可能將加劇人們對英國海軍備戰能力的擔憂。



此前在2016年，英國海軍核潛艇試射的一枚“三叉戟”導彈也以失敗告終，當時導彈偏離了方向。