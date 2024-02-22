朱立倫晤旅遊業請願團　承諾藍委幫爭取權益

國民黨主席朱立倫會見全台旅遊業請願團。（照片：國民黨提供） 中評社台北2月22日電／中國國民黨主席朱立倫22日下午於中央黨部會見全台旅遊業請願團，會中旅行業者表達對民進黨政府的失望，質疑選前說要取消禁團令，選後卻說6月1日以後不可出團，對旅遊業非常不公平，難道是要掩蓋食安等其他問題？“憲法”保障人民工作權，旅遊業者盼能在國民黨協助下，爭取政府解除禁令。朱立倫表示，大家絕不樂見觀光旅遊政治化，疫情過後，全球都在拚觀光，只有台灣倒行逆施，國民黨“立院”黨團54位成員都會是人民的最強後盾，一定會協助旅行業者爭取最大權益。



訪賓一行包括旅行商業同業公會聯合會榮譽理事長姚大光、理事長蕭博仁與全台多個縣市的旅行商業同業公會理事長，國民黨“立委”李彥秀、謝衣鳯、許宇甄、陳玉珍陪同。



根據國民黨新聞稿，朱立倫指出，國民黨長期與旅行業者有密切關係，因為大家都希望促進觀光，也希望兩岸關係穩定、兩岸交流更密切並促進兩岸觀光，可以化解兩岸許多衝突與敵意。然而，民進黨政府卻將兩岸交流或觀光當作政治工具，把觀光旅遊政治化，絕非台灣民眾所願意看到的。



朱立倫表示，站在國民黨的立場，完全認為旅行是民眾的自由與權利，民眾無論要到包括大陸在內的任何地方旅遊都很好，旅行業者則負責讓民眾自由、安全、舒適並愉快的進行旅遊，如果民眾到當地後再透過當地旅行社再重新組團，恐無法充分保障民眾的安全與權益，因此政府一定要從人民的安全、自由與滿意來做最重要的考慮。



朱立倫強調，民進黨太多政治考量，把兩岸觀光當成政治手段，其實倒不如當做是善意，讓更多台灣民眾到那邊觀光旅遊。最近金門出事，可看出兩岸敵意螺旋上升，最後傷害的卻是兩岸的人民，因此應該從正面的角度看待觀光旅遊。



朱立倫也質疑，既然3月可以組團去，怎麼可以現在宣布6月不行？難道這是蔡英文幫賴清德宣布的嗎？6月份當“交通部長”的還是王國材嗎？520之後他不一定是“交通部長”，所有“閣員”其實現在是看守狀態，不可以決定下一任的事，除非已經說好要做球給下一任政府，但這樣不是又浪費所有民眾的資源跟大家的時間嗎？

