台商赴陸投資創新低　林祖嘉：對台灣沒好處

左起，清華大學兼任助理教授何志勇、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、前藍委陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月22日電（記者 張穎齊）民進黨政府執政，台商赴陸投資創下最新低。前陸委會副主委、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉22日表示，民進黨以為分散投資很好，但其實不是好現象，對陸投資少，相對大陸對台出口也會大幅減少，對台灣沒有好處。



林祖嘉今日至國民黨前“立委”陳學聖與新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇主持的“志聖鮮思”直播節目。



何志勇提及，根據“經濟部”投資審議委員會資料顯示，2010年台商赴陸投資146.2億美金、對陸投資比重83.8%，2023年台商赴陸投資雪崩式下滑，僅剩投資30.4億美金、比重11.4%，創下歷史新低，陸委會卻說是分散風險，還看衰大陸未來經濟前景？



林祖嘉說，台商赴陸投資大幅減少，並不是好現象，陸委會竟還自誇說是分散風險的政績。要知道過去10年，台灣對大陸投資的百億美金、換算為2、3兆新台幣，是超過“中華民國”政府一整年的公共支出，大陸在許多生產過程中需要的原物料，以前都是台灣過去的，過去台灣對大陸投資多，也帶動大陸投資給台灣的效果。



林祖嘉指出，如今台灣對大陸投資大幅減少，未來貿易順差也只會減少。比如去年對陸投資比重掉了19%，等於台灣對全世界的投資掉了10%，絕對別以為這是好現象、是政府的功績，當然對其他國家、東南亞增加投資是值得高興，可是台商對陸投資減少，就是大陸對台灣出口減少，是雙向的。



林祖嘉直言，大陸過去生產非常多的手機、電腦等，晶圓都是從台灣過去，大陸生產愈多，台灣賣過去得就愈多，台灣賺了大陸的錢，大陸也就賺全世界的錢，其實這對大家都有好處。



林祖嘉嘆，但如今民進黨政府導致台商不去大陸投資，這樣台灣受得了嗎？雖在意地區分散風險，但相關產業呢？要知道台灣出口比重57%，是集中在電子產業，影響了台灣經濟，而民進黨這8年執政，薪資看似調展，實則也造成嚴重的通貨膨脹，他很擔心。

