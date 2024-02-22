藍白合重大一步　柯文哲宴請國民黨團成員

柯文哲宴請藍、白黨團的康園餐廳，在“立法院”內。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北2月22日電（記者 俞敦平）22日下午民眾黨主席柯文哲率同民眾黨團幹部與國民黨團幹部和進行餐敘，以促進雙方在“立法院”的溝通與合作。這次由柯文哲親自與藍白兩黨的“立院”黨團幹部餐敘，對台灣在野藍白整合是有著重大的意義。原本餐敘時間預定於晚間六點展開，因此早在5點20分左右就有大批媒體前往現場守候，可能是因為今日下午有朝野協商的關係，改為晚上七點，柯文哲預定於6：50分抵達會場。



此次餐敘的地點就選在“立法院”康園餐廳，預計參加的人除了柯文哲外還有民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊和幹事長吳春城，國民黨方面則是黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷，以及首席副書記長林思銘。



由於這次“立院”三黨部過半的情況下，國民黨雖然為“立院”最大黨，但是仍要民眾黨的支持才能在“立院”過半，藍白雙方最近就食安報告的安排上雖然意見略有分歧，但這次的餐敘可以顯示出雙方對於合作監督執政黨仍然有著共識。



餐敘的消息是由柯文哲親自透漏，黃國昌表示，柯文哲作為民眾黨的領導人，是一位有善意的好人，他希望透過這次的餐敘讓雙方的黨團幹部能夠更好地相互認識，從而建立起更順暢的溝通管道。他指出，儘管他與國民黨團領導人過去不熟悉，但雙方對“國會”與司法改革有共同願景，並批評民進黨政府改革進展緩慢。他強調，民眾黨願意提出改革草案，並與國民黨團達成共識。國民黨總召傅崐萁則歡迎柯文哲參與餐敘，強調在野黨應共同監督執政黨，並回應民意期待。