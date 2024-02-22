韓國瑜會見蓋拉格　感謝美國對台灣堅定支持

美國訪問團拜會“立法院長”韓國瑜，韓送上“龍耀吉慶”春聯，祝賀蓋拉格一行新年快樂。（“立法院”提供） 中評社台北2月22日電／中國國民黨“立法院”韓國瑜於22日下午會見美國聯邦眾議院“美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會”主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪團一行，雙方進行閉門會談。“立法院”下午發出新聞稿表示，韓國瑜感謝美國不分黨派對台灣的堅定支持。展望未來，希望美國政府可以持續支持台灣，不論在外交、“國防”及兩岸議題上，讓台灣都能獲得更穩定的保障。



陪同會見者包括，副院長江啟臣、國民黨傅崐萁總召、民進黨“立委”王定宇、民眾黨總召黃國昌、秘書長周萬來、國際事務處處長林晨富及美國在台協會（AIT）柯傑民（Jeremy Cornforth）代理處長等。



韓國瑜首先送上“龍耀吉慶”春聯，祝賀蓋拉格一行新年快樂，江啟臣則致贈陸軍兩棲101偵察營的海龍蛙兵5O週年紀念帽，並與本案三黨團代表與蓋拉格及訪團其餘四位眾議員合影，等在媒體離場後，進行閉門會談。



韓國瑜歡迎蓋拉格主席及訪團成員蒞臨，他表示，台美關係密切友好，感謝美國不分黨派對台灣的堅定支持；展望未來，希望美國政府可以持續支持台灣，不論在外交、防務及兩岸議題上，讓台灣都能獲得更穩定的保障。



韓國瑜指出，台美關係不論經歷幾次選舉或政黨輪替，彼此情誼以及對和平、民主價值的認同和堅定支持都不會改變。由於過去70年來美國對台灣安全的強力支持，使台灣能在亞太地區有穩定安全的發展環境，為此他代表台灣人民要向美國表達最誠摯的謝意，也希望未來台美友誼持續鞏固深化，共同維護台海和平。



蓋拉格強調，本次訪團是由美國共和及民主兩黨主要議員共同參與，目的是展現美國對台灣的跨黨派支持。因為台美之間的關係並非限於個別政黨，而是基於台美間長期共享的利益與價值。



韓國瑜及蓋拉格，雙方就俄烏戰爭等國際情勢、美台關係、台海兩岸議題、能源安全等議題深入交換意見，歷約50分鐘，氣氛熱絡友好。



最後，蓋拉格邀請韓國瑜及江啟臣擇機率團訪美，韓國瑜與蓋拉格互贈紀念品後，畫下圓滿句點。