中評專論：漁船事件難了 台灣三輸

在金門事件延燒之際，賴清德22日會見抗中色彩鮮明的美國聯邦眾議員蓋拉格（左）。（“總統府”提供） 中評社台北2月23日電（評論員 林淑玲）金廈海域波濤洶湧，大陸日前宣布廈金海域“不存在禁止、限制水域”後，陸方海警船日前也接近馬祖海域，一度距南竿島僅約5.5海浬，對台灣形成重大衝擊。大陸一旦否定台灣治權，未來就什麼事都可能發生，民進黨政府明顯束手無策。2016馬英九卸任時留下“馬習會”的寶貴資產，2024蔡英文卸任前兩岸海空“中線”都被抹去，民進黨賴清德若再強硬，接下去的發展難以逆料，勢將造成台灣三輸。



2月14日的陸船金門翻覆2人罹難事件，真相已逐步浮現。在金門地檢署介入調查後發現，台“海巡署”人員第一時間並沒有說實話，陸船是因碰撞才翻船，2陸漁民致死，海巡更稱沒有錄影，留下諸多疑竇，引起大陸官方與民間強烈不滿。家屬提出道歉、懲處失職人員、賠償等三訴求，遲未見台官方有正面回應。



儘管大陸施壓動作不斷，民進黨政府目前的態度卻僅是“閃避而不妥協”，蔡英文與賴清德都還很硬，在美國白宮、國務院、五角大廈罕見同步發聲，背後撐腰後，台官方更無軟化之意。“海委會”更聲稱要觀光船拒陸方登船臨檢，對抗意味仍十分濃厚。

