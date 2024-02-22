柯與藍白黨團幹部餐敘　雙方都想付錢後AA

柯文哲在黨團幹部的陪同下抵達會場，被大量媒體包圍。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北2月22日電（記者 俞敦平）民眾黨主席柯文哲於22日晚間與國民黨團幹部和民眾黨團幹部在“立法院”康園餐廳一樓的滴滴咖啡進行餐敘，這次的餐敘原本柯文哲打算擔任主人，但國民黨團也非常好客，主動安排了平日晚間不對外開放的餐廳，並表示願意支付費用。最終，雙方都表現出熱情，決定採取AA制，各自分擔餐費。



餐敘前，民眾黨副總召黃珊珊率先抵達現場，隨後黃國昌與吳春城也相繼到達。黃國昌簡短的向媒體表示，這次的餐敘主要是為了增進雙方在“立法院”的溝通與合作，尤其是在“國會”改革方面。他說，民眾黨與國民黨團有許多共同的理念與目標，希望能夠攜手推動“國會”進步。



柯文哲則是在黃國昌等三位幹部的迎接下，於六點52分左右抵達餐廳。他沒有對媒體發表任何言論，直接進入餐廳。國民黨團方面，總召傅崐萁、書記長洪孟楷，以及首席副書記長林思銘三人一起緊接著柯文哲的腳步抵達，都沒有特別回應媒體的提問。



據了解，雙方在餐敘中，除了聊天聯繫感情外，也就“國會”改革的具體方案進行討論。雙方幕僚表示，由於會前不方便透露細節，因此若有達成共識，將會在餐敘後向媒體說明。

