林政則語中評：台方應還大陸漁民家屬公道

國民黨前代理主席、前台灣省政府主席林政則。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨前代理主席、前台灣省政府主席林政則接受中評社訪問表示，金門漁船事件可能破壞與改變兩岸關係現狀，他呼籲民進黨政府儘快還給死者家屬一個公道。



林政則，美國國家大學教育行政碩士，曾任新竹縣議員、“國大代表”、“立法委員”、新竹市市長、“行政院政務委員”、台灣省政府主席、國民黨副主席、國民黨代理主席等職，現為新竹中華大學行政管理系兼任講座教授。



林政則說，他相信誰都不希望發生有人失去生命的不幸事件，但既然發生了就要妥善處理，尤其是領導者更應該要將心比心，若不幸遇難的大陸漁民是自己的親人，那又會怎麼想？



不幸遇難的大陸漁民家屬向台官方提出包括道歉、懲處失職人員與賠償等三項訴求，林政則認為，死者家屬有這些要求是很正常的事情，合情合理，他希望台執政當局一定要用兄弟姊妹這種心態來看待這次事件，而不要只會用政治口水，無限上綱，這樣對兩岸人民都沒有幫助。



林政則呼籲，民進黨政府要重視此事，既然悲劇已經發生，就要好好面對處理，就事論事，儘快還給死者家屬一個公道，讓不幸事件能夠圓滿落幕，否則此事件可能因此破壞與改變兩岸關係現狀。

