中評關注：台方態度強硬　金門地方非常不滿

大陸漁船事件讓金門縣政府兩難。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月23日電（記者 方敬為）大陸漁船在金門海域翻覆釀2死，引起金廈水域情勢緊張，值得注意的是，金門縣政府、議會態度低調，對外以“非地方主導業務職權”為由，避免與相關事件牽扯。由於金門、廈門關係密切，不樂見對立態勢上升，而這次台官方與陸方交涉的作風強勢，讓金門地方官員、民代處境尷尬，只好採取淡化角色，以免破壞金廈關係。



台灣海巡艇2月14日在金門海域追逐大陸漁船，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。台灣“海巡署”原先對外稱一切合乎程序，否認執法過當，但一方面又提不出影像證據佐證，而在金門地檢署介入調查後，才發現海巡艇有與漁船碰撞的事實，加上2名生還的漁民返陸後指證被撞，事件上升至兩岸政治角力。



相關事件引起金廈水域緊張，對金門的觀光、漁業、安全帶來負面影響，但金門縣政府、縣議會作為地方行政部門與民意機關，卻鮮少就此事發表言論，台灣民眾黨縣長陳福海僅對受難陸籍漁民及家屬致哀，中國國民黨議長洪允典未發表意見。



據瞭解，金門縣府、會首長在事發之後，有與“海巡署”副署長許靜芝等台官方有關單位代表閉門會談，交換意見，並給予建言，只是不願在台面上多做發言。觀察相關現象，除了事件處置非關地方職權外，金門的地方官員與民代也考量設法維繫金廈關係。

