京津冀協同發展實踐探索的重要價值

京津冀作為引領全國高質量發展的三大重要動力源之一，承擔成為中國式現代化建設的先行區、示範區的使命。 中評社北京2月23日電／2014年2月26日，習近平總書記在北京主持召開座談會，專題聽取京津冀協同發展工作匯報並發表重要講話，全面深刻闡述了京津冀協同發展戰略的重大意義、推進思路和重點任務。十年來，在習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動下，京津冀協同發展成果豐碩、成效顯著，正朝著頂層設計的目標扎實邁進，在探索中取得的實踐經驗也具有十分重要的全局性意義。京津冀作為引領全國高質量發展的三大重要動力源之一，承擔成為中國式現代化建設的先行區、示範區的使命。新征程上，要堅定信心，保持定力，推動京津冀協同發展不斷邁上新台階。



協同發展取得顯著成效



經濟日報發表中國社會科學院工業經濟研究所研究員、中國區域經濟學會副會長陳耀文章介紹，近年來，京津冀經濟總量持續擴大，產業結構優化升級，消費規模不斷攀升，居民收入穩步增長，協同發展取得顯著成效。



協同發展意識不斷增強。習近平總書記2014年提出“要著力加大對協同發展的推動，自覺打破自家‘一畝三分地’的思維定式”，2019年進一步強調“增強協同發展的自覺性、主動性、創造性”。京津冀三地按照要求認真落實，從各自為政、各管一攤到相互扶持、彼此協助，目前協同合作已形成普遍共識。



疏解北京非首都功能初見成效。北京主動淘汰退出不符合首都功能定位的企業，不斷優化提升首都核心功能。北京“新兩翼”建設協同發力，城市副中心錨定“一帶、一軸、多組團”的城市空間結構，推進規劃落地全面提速、城市框架加快成型，雄安新區進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段。



“軌道上的京津冀”加速形成。三地積極推動建設以軌道交通為骨幹的多節點、網格狀、全覆蓋的交通網絡。京張高鐵、京雄城際、京唐城際、京濱城際等開通運營，北京大興國際機場正式投運，京昆、京台、京秦等高速公路相繼建成。京津冀核心區1小時交通圈、相鄰城市間1.5小時交通圈基本形成。



生態環境聯防聯控聯治統籌加強。昔日生態環境曾是京津冀的民生之痛。這些年來，京津冀三地深化協作，建立生態環境執法聯動機制，津冀簽訂引灤入津上下游橫向生態補償協議，區域環境質量明顯改善，美麗宜居京津冀取得豐碩成果。



科技創新和產業融合發展水平持續提升。京津冀三地以搭建產業合作平台為抓手，產業轉移對接頻繁，產業合作更加緊密。北京中關村企業紛紛在津冀設立分支機構，來自京津的一大批重大項目落戶河北。



實踐探索具有重要價值



文章認為，京津冀協同發展從“謀思路、打基礎、尋突破”到“滾石上山、爬坡過坎、攻堅克難”，成績得來殊為不易，其實踐探索具有全局性價值和意義。



為跨區域協同發展提供參考。區域分工合作有利於發揮各地區比較優勢，提高經濟運行效率。由於條塊分割等體制機制障礙，我國一些地區之間缺乏合理分工，存在重復建設、同質化競爭等問題。京津冀地緣相鄰，過去這類問題也較為突出。習近平總書記深刻指出，“要堅持優勢互補、互利共贏、扎實推進，加快走出一條科學持續的協同發展路子來”。從國家戰略層面來看，京津冀協同發展意義重大，對其他地區的跨區域協同發展具有借鑒意義和重要啟示。一是自覺打破自家“一畝三分地”的思維定式，加強頂層設計，推進布局調整。二是堅持優勢互補、互利共贏，探索建立稅收分成合作共享機制、跨流域的生態補償機制等。三是從體制上深化改革，打破行政壁壘，構建開放的區域統一市場，推動各種要素按照市場規律在區域內自由流動和優化配置，建立區域統籌協調發展新體制。四是從工作方法上堅持問題導向和系統觀念，保持歷史耐心和戰略定力，處理好各種重大關係，如城市建設速度與人口集聚規模、產業轉移與產業升級、政府與市場、城市與鄉村的關係等，充分體現了遵循客觀規律的科學精神。



為解決“大城市病”提供方案。隨著工業化、城市化的推進，人口、資本、產業的集聚逐步形成高密度的大都市區，進而引發交通擁堵、大氣污染、住房困難等一系列經濟社會問題。從集聚到擴散，從單中心到多中心，是各國解決“大城市病”的普遍做法。京津冀地區同屬京畿重地，是我國經濟最具活力、創新能力最強、吸納人口最多的地區之一，也是拉動我國經濟發展的重要引擎，但同時也面臨諸多困難和問題，特別是北京集聚過多的非首都功能，“大城市病”問題突出，引起全社會廣泛關注。習近平總書記指出，疏解北京非首都功能、推進京津冀協同發展，是一個巨大的系統工程。目標要明確，通過疏解北京非首都功能，調整經濟結構和空間結構，走出一條內涵集約發展的新路子，探索出一種人口經濟密集地區優化開發的模式，促進區域協調發展，形成新增長極。積極穩妥有序疏解北京非首都功能，建設北京城市副中心和河北雄安新區，有效解決“大城市病”問題，是京津冀協同發展十年探索的重要價值所在。



新征程上強化使命擔當



文章表示，習近平總書記2023年在河北考察並主持召開深入推進京津冀協同發展座談會時強調，“增強抓機遇、應挑戰、化危機、育先機的能力，統籌發展和安全，以更加奮發有為的精神狀態推進各項工作”。新征程上，要以新的使命擔當成就新作為，深入推進京津冀協同發展。

