構建城市數字治理新格局

中評社北京2月23日電／數字化轉型是推進城市治理現代化的關鍵路徑，是提升市民幸福指數的重要抓手。中央經濟工作會議強調，要實施城市更新行動，打造宜居、韌性、智慧城市。北京、上海、成都等城市紛紛出台相關政策，支持運用互聯網、大數據等數字化手段，提高城市科學化、精細化、智能化治理水平。



國家統計局數據顯示，2023年末全國城鎮常住人口93267萬人，比上年末增加1196萬人，常住人口城鎮化率為66.16%，比上年末提高0.94個百分點。這標誌著當前我國新型城鎮化進程穩步推進，城鎮化建設取得了歷史性成就。但隨著城市人口、功能和規模的擴張，城市治理難度也越來越大。城市治理數字化轉型可以有效改善傳統治理過程中的信息不對稱、治理速度遲緩、治理效能低下等問題，確保人民群眾享有更優質普惠的公共服務。因此，構建數字治理新格局，成為提升城市治理效能的重要舉措。



健全城市治理數字化轉型的體制機制。努力推進政府履職和政務運行數字化，統籌推進各行業各領域政務應用系統的集約建設、互聯互通和協同聯動，創新行政管理和服務方式，提升政府履職效能。依法依規推進技術應用、流程優化和制度創新，細化完善配套措施，對現行法律法規中與數字化轉型不相適應的條款進行及時修訂和清理。深化“一網統管”建設，聚焦公共安全、應急管理、交通出行、市場監管、生態環境等重點領域，實現態勢實時感知、趨勢智能研判和資源優化配置，助推城市治理體系逐步從被動響應型向主動預見型轉變。



推動城市治理數字化轉型的模式創新。持續優化國家政務服務平台的功能，堅持線上線下標準統一、服務同質，構建全時在線、渠道多元、全國通辦的一體化政務服務體系。推行政務服務事項集成化辦理，打造掌上辦事服務新模式，開展優質便捷的涉企、涉民服務，提高主動服務、精準服務、協同服務、智慧服務能力。圍繞老年人、殘疾人等特殊群體需求，推廣“鍵對鍵”“面對面”的協同辦理模式，提升普惠性、基礎性、兜底性服務水平。



構建安全可靠的數據支撐體系。完善的數據采集共享是城市治理數字化轉型的基礎和前提，應以“政務服務一網通辦”“城市運行一網統管”等重點工作為契機，加強城市治理數據庫建設和城市治理數字化平台功能整合，有力破除“部門壁壘”和“信息孤島”，充分挖掘數據最大價值，實現從經驗治理向數據治理的轉變。加強數據治理的全生命周期質量管理，建立健全數據質量管理機制，制定數據分類、分級標準，完善數據治理規範，依法依規開展有序共享和利用，在充分釋放數據要素價值的同時，確保各類數據和個人信息的安全，為城市治理現代化提供可靠的數字基石。



營造整體協同的數字化生態。加強系統集成，以城市治理數字化轉型為牽引，精準把握城市生態系統中多元主體的不同需求，打造主動式、多層次創新服務場景。探索城市信息模型、數字孿生等新技術運用，在實踐過程中推進技術融合、業務融合及數據融合，為經濟發展拓展新空間，培育新動能。推動城市治理數字化轉型鏈條的延伸與增值，將城市治理數字化轉型和鄉村全面振興有機結合，促進人才、技術、資金等各類要素在城鄉間的雙向流動，形成城鄉融合發展新格局。



來源：經濟日報 作者：張岳峰



