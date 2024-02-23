亮劍異常交易 三大意義凸現

中評社北京2月23日電／2月20日晚間，針對寧波靈均投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“寧波靈均”）的異常交易行為，滬深交易所齊亮劍，決定對寧波靈均採取暫停（限制）交易等監管措施，同時啟動對其予以公開譴責的紀律處分程序。



異常交易行為，包括虛假申報、拉抬打壓股價、維持漲（跌）幅限制價格、自買自賣或者互為對手方交易等類型。監管部門會結合申報數量和頻率、股票交易規模、市場占比、價格波動情況、股票基本面、上市公司重大信息和市場整體走勢等因素進行定性與定量分析，對投資者異常交易行為進行認定。



在筆者看來，滬深交易所對異常交易行為及時亮劍，體現了三方面的重要意義。



一是落實監管“長牙帶刺、有棱有角”要求的重要體現。



中央金融工作會議要求，切實提高金融監管有效性，依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，消除監管空白和盲區。



證券監管部門強調，將加強對重點投資者交易行為監測，嚴厲打擊異常交易、操縱股價等違規行為。實踐中，交易所嚴管異常交易等影響市場平穩運行和正常交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行為。據統計，今年以來，滬深交易所已經對逾970起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為採取了書面警示等監管措施。



維護資本市場秩序與穩定至關重要，一切對市場造成不利影響的非正常交易行為都會受到處罰。對於違法違規行為，監管部門態度非常明確：快速反應、重拳出擊。一份份罰單，正是對監管“長牙帶刺、有棱有角”最好的詮釋。



二是保護投資者合法權益的重要體現。



當下A股市場兩億多的投資者中，絕大多數是持股市值在50萬元以下的中小投資者。相對於機構投資者，廣大中小投資者處於信息弱勢地位，抗風險能力和自我保護能力較弱，比如，在量化交易已經成為重要交易方式的當下，中小投資者無論是在技術、信息還是速度方面，都無法與機構投資者同頻。一旦出現異常交易情況，最先受到傷害的也是中小投資者。



面對我國資本市場中小投資者數量眾多的現實，監管部門對於利用資金、技術、信息等優勢擾亂市場秩序的交易行為予以高度關注，並採取嚴格的監管措施，核心目的就是要維護正常交易秩序，防範交易風險，保護投資者的合法權益。



三是穩市場、穩信心的重要體現。



異常交易行為嚴重影響股市穩定運行。以被滬深交易所通報的寧波靈均為例，2月19日，滬深交易所在監控中發現，寧波靈均名下多個證券賬戶通過計算機程序自動生成交易指令、短時間內集中大量下單，其中，1分鐘賣出滬市股票合計11.95億元、42秒賣出深市股票合計13.72億元。期間，上證指數和深證成指短時快速下挫，影響了正常交易秩序。



寧波靈均被暫停（限制）交易，並被公開譴責，表明了監管層加強異常交易監管的明確態度，釋放了強監管的信號。這是營造一個公平、公正、透明的市場環境的必然要求，是“活躍資本市場”的應有之義，是維護市場穩定運行、穩定投資者信心的重要之舉。



來源：證券日報 作者：擇遠



