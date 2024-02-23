“新中式”推動傳統產業邁向新賽道

中評社北京2月23日電／近段時間以來，“新中式刺綉穿搭受歡迎”“為什麼年輕人都喜歡新中式”等話題接連登上熱搜榜。從小眾圈層發展至今，“新中式”的受眾日益廣泛，賽道中的“玩家”也越來越多。



就服裝而言，“新中式”之“新”，主要體現為中國傳統元素和現代審美在款式、面料等眾多方面的雜糅，使之呈現出一種既典雅又符合現代潮流的形態。不同於嚴格講究形制的漢服，“新中式”服裝在整體設計上更創新大膽，這也順應了時尚圈那句話——“萬物皆可新中式”。



以馬面裙為例，山東曹縣是我國漢服生產銷售基地之一，一年的漢服銷售額超70億元。今年，在曹縣以馬面裙為主的龍年拜年服銷售額已經超過了3億元。應當說，馬面裙的熱銷並不是偶然現象，它是傳統文化與現代時尚相結合的結果。春節假日期間，無論是在熱門景區還是在廟會燈會，人們總能看到身著馬面裙的年輕人在喜氣洋洋地拍照。



與其說年輕人將馬面裙穿在了身上，不如說他們將傳統文化放在了心上。出生並成長於中國經濟快速騰飛時代的他們，對新生事物有著很高的接受度，同時得益於更開闊的視野，他們能以更平和的心態理解不同文化的美。春節期間的消費熱潮及其衍生的熱門話題也折射出中華文明的魅力和中式審美的流行。



從產業發展角度來看，“新中式”服裝“火出圈”，也為傳統紡織行業注入了新活力。在從面料到成衣的產業鏈各個環節，為了滿足持續增長的訂單需求，擴大產能成為了相關企業的當務之急。而在需求的推動下，還有一些企業積極“布局”。比如，原本生產窗簾布的提花機開始轉產馬面裙訂單，這一轉變不僅拓寬了企業的業務範圍，也為傳統家紡面料行業帶來了新的發展機遇。



抓住機遇，就要順勢而為。一方面，對於企業來說，不妨繼續加大在“新中式”服裝領域的研發投入，不斷創新設計，提升產品質量和附加值。要通過引入新材料、新工藝和新技術，提高產品的時尚度和實用性，滿足年輕人不斷變化的需求。另一方面，相關部門也可加大對紡織行業的支持力度，通過政策引導、資金扶持等方式，推動產業轉型升級。此外，我們還應當加強與國際時尚界的交流合作，以提升新中式服裝在國際市場上的影響力和競爭力。



當然，“新中式”也可以賦能其他行業，實現融合發展。近年來，不只是服裝行業，在家居裝潢、奶茶餐飲、美妝時尚等多個領域，也都能看到“新中式”賦能傳統產業的例子。值得注意的是，對於一些企業來說，如果只是將“國風”和“情懷”當作營銷噱頭，卻導致產品同質化或產品質量與消費者預期不符，最終也會影響企業乃至行業健康發展。



讓中華優秀傳統文化在與現代生活融合的過程中獲得持續生命力，“新中式”是一種不錯的發展方向。我們期待，以傳統文化為基礎，“新中式”與更多傳統產業廣泛且深度融合，這將推動傳統產業不斷邁向新賽道，更好滿足人民群眾對美好生活的向往。



來源：中國經濟網 作者：屈曉東（陝西省社會科學院經濟研究所副研究員、中國經濟網專欄作者）

