單厚之析新“立院”　柯文哲想直接與藍溝通

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月23日電（記者 黃筱筠）新“立院”三黨不過半，資深媒體人單厚之接受中評社訪問觀察分析指出，從2月1日開議至今，依照目前三黨表現，民進黨團在最資深“立委”柯建銘領軍下比較穩定；國民黨在大黨鞭傅崐萁運作下，顯得能力稍為不足，未來新科藍營“立委”反彈是隱憂；民眾黨團總召黃國昌表現，連黨主席柯文哲都說民眾黨是少數，但不是關鍵，間接打臉黃國昌。新會期不到一個月時間，柯黃關係就有些變化，柯昨天作東邀集民眾黨與國民黨黨鞭餐敘，就是想直接介入黨團，未來與國民黨團直接聯繫。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



他認為，未來兩至三個月都是看守“內閣”，把這些官員抓來質詢也沒有多大意義，不如儘快排法案審查，在民進黨政權轉交混沌狀況，去逼民進黨表態，既然“行政院”都提出“‘全國’性公民投票不在籍投票法”草案，國民黨團可以率先擴大提出不在籍投票修法，讓縣市長選舉與大選適用。



新“立院”日前首次開議，民進黨新秀黃捷與國民黨新秀徐巧芯互相嗆聲。單厚之認為，新“立院”才一開始，新人表現還看不出來，黃捷跟徐巧芯吵架登上版面，但是不能只有新人打架。對他們兩個來說雖有能見度，也不能只有靠這個吃飯。



他也說，國民黨、民進黨、民眾黨三黨表現來看，表現最沈穩是柯建銘，前“立法院長”游錫堃競選“院長”時，對民眾黨過度示好，最後選不好，也不得不請辭“立委”，但是游下台非常不堪，如果在選前就說沒選上會放棄，還能保有顏面。但最後卻遭到綠媒直接逼宮，對游錫堃是傷害。柯建銘在“院長”選舉這局算是他贏，以及確立柯的重要性，在三黨不過半狀況下，短短一個月時間，柯建銘處理非常穩。



至於國民黨團，單厚之表示，國民黨團傅崐萁是人緣好，資源有下去，獲得支持。韓國瑜拋出與江啟臣搭擋，第一時間排除傅崐萁擔任“副院長”，韓國瑜先出招出得好。但傅崐萁與江啟臣這段處理得不夠大氣。

