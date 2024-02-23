前小金門指揮官栗正傑語中評析金廈海域形勢

退役少將栗正傑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月23日電（記者 張嘉文）大陸漁船被台灣海巡船追撞致兩死事件持續發酵，造成金廈海域情勢緊張，曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑接受中評社訪問時表示，金門和廈門本來就如一家人般親密，是共同生活圈，此事件發生因為民進黨政府的危機處理為0分，才導致事件持續上升，現在甚至可能引發台海危機。



栗正傑說，大陸現在已出動海監船進入金門、馬祖海域，過去衹有大陸海警船會出現，海監船是屬於宣示主權用的，因為是軍艦改裝，配備各項電子偵測，包括對空雷達，甚至海底對潛艦的聲納，都是海監船的範圍，過去都是出現在釣魚台周邊，因為要宣示主權，沒有必要到金門來，但現在金門跟馬祖沿海都出現的話，代表事態可能會擴大。



栗正傑也提到，這把火已經燒起來，後續台灣有無能力去應付，他是存疑的，尤其是金門周邊大膽島、二膽島那條水域，過去大陸船隻因兩岸默契都繞遠路避開，事件如無法平息，大陸船隻接下來恐怕會走這水域，每天從台軍駐守的小離島之間穿過去，這對大膽、二膽島的補給運輸就會出現很大問題。



栗正傑強調，假使發生台方軍艦要運送彈藥、油料補給過去大膽、二膽島，和大陸船隻在這水域相逢，陸方甚至把軍艦攔下來，那要怎麼辦？該反擊嗎？怎麼因應後續影響非常大，民進黨政府需思考這些狀況怎麼辦。



栗正傑是退役陸軍少將，曾任烈嶼指揮官，戰爭學院戰略教官，陸官正50期、步校正278期、陸軍學院、“國防大學”戰爭學院畢業。



14日一艘大陸漁船在金門海域作業，遭金門海巡追緝翻覆釀成2死事故。金門觀光船19日遭大陸海警強制登檢，馬祖海域21日又出現3艘大陸執法船隻，其中1艘海警船距南竿島僅5.5海浬。