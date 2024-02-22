柯與藍白黨團幹部餐敘圓滿　會後一同受訪

會後與會者們互相握手致意。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北2月22日電（記者 俞敦平）民眾黨主席柯文哲與黨團幹部於2月22日晚間在“立法院”康園餐廳的滴滴咖啡與國民黨團幹部進行了具有象徵意義的餐敘。這次會面旨在促進雙方在“立法院”的溝通與合作，儘管餐敘只短暫的進行了約70分鐘，但會後與會的七人一同出來接受媒體聯訪，並在聯訪結束後紛紛互相握手致意，象徵著藍白“立院”合作上前進了一大步。



由於這次餐敘直到晚上七點才開始，二月台北的夜上又略帶涼意，仍然有大批的媒體守候在餐廳外面等待餐敘的結果。餐敘在進行了約七十分鐘左右時，參與者一同走出餐廳共同接受媒體聯訪，顯示會談進行得十分順利。柯文哲在受訪時直接先幽默地表示，如果不是為了讓媒體能早些結束工作，他們現在還在裡面繼續喝酒。他強調建立直接的溝通管道的重要性，並表示這是讓台灣進步的關鍵。民眾黨團總召黃珊珊原計劃因行程安排而提早離開，但她最終選擇留下，完整參與了整個餐敘，顯示了她對這次會面的重視。



國民黨總召傅崐萁也表達了對會談的正面看法，他提到這是他們第一次面對面的接觸，柯文哲展現了巨大的善意，可以在這暖暖的寒冬中感受到他的誠意。傅崐萁強調了團結一致的重要性，並表示為了台灣的未來和兩岸和平，大家必須共同努力。這次會談不僅是政治溝通的一個例子，也是對台灣未來發展的一個積極信號。

