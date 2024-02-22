藍白合　柯文哲鼓勵洪孟楷直接與黃珊珊溝通

傅崐萁回應媒體。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北2月22日電（記者 俞敦平）22日晚上民眾黨主席柯文哲與國民黨團和民眾黨團幹部進行餐敘，雙方在會後一起接受媒體聯訪。柯文哲表示，建立有效溝通管道的必要性，他提倡不僅限於正式會議，日常問題也應透過直接對話來解決。他指出，未來兩黨“立院”黨團有需要溝通的地方，他鼓勵國民黨幹事長洪孟楷直打電話給民眾黨副總召黃珊珊，透過直接對話來溝通，避免不必要的猜測。



雙方餐敘自今晚7時起，約在今晚8時20分結束，雙方出面接受媒體聯訪。傅崐萁說，今天接觸柯文哲，有非常大的善意，要讓台灣好、兩岸和平，為台灣做更多事情，同心協力，民進黨劣跡斑斑，可以讓陽光不只照進“國會”，照進政府單位，這是民間期盼的事情。



傅崐萁指出，在野黨監督政府是天職，應該密切合作，任何事情都可以談，只要是福國利民的事情，柯文哲講得很清楚，福國利民事情一起做。



傅崐萁強調，今天是好的開始，感受到柯文哲雖然在寒冬，但有炙熱的、暖暖的誠意，不管是民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、總幹事吳春城，都跟國民黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等，大家一起以同一目標，讓台灣更好，一起加油，這不是第一次，也不會是最後一次，會持續常來常往。

