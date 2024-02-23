快評：美方撐腰靠不住　台方低估錯判大陸

中評社快評／兩岸近日針對“漁船事件”激烈角力，美國聯邦眾議院“抗中鷹派議員”蓋拉格這幾天率團訪台，美國國務院又在此際通知台灣新一筆軍售項目。美方挺台之意明顯，也再一次惹怒大陸。



美國將對台出售總價值約7500萬美元的“Link－16系統提升先期規畫”，這是拜登政府自2021年上任以來第13度宣布對台軍售。大陸外交部發言人毛寧昨天對美方再次對台軍售表達堅決反對；中方將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。



大陸海警船19日起在廈金海域展開常態化執法巡查行動，這片海域的控制權隨即發生變化。大陸重手出拳，讓台方措手不及，雙方角力過程中，台方明顯低估、錯判了大陸。台方陷於被動，迫切希望美方撐腰。



白宮國安顧問蘇利文20日被問及此事時表示，不想對這事件具體發表評論，但美國的立場非常清楚，就是維護台海和平穩定，反對任何一方採取任何破壞和平與穩定的行動。美國國務院發言人米勒20日稱，美方正在密切關注北京的行動，繼續敦促各方保持克制，不要單方面改變現狀。



美方的表態讓台灣某些人喜出望外，但實際上僅是安慰而已，是起不了什麼作用的，寄望、甚至引入外力，會遭更激烈回擊。



台灣退役中將張延廷預測，大陸會逐步沒收台灣“4條線”，第一條“海峽中線”已經沒有了；第二個外島離島禁限制水域沒有了；第三個下一步要沒收的是臨接區；第四個要沒收的是臨海。



有說“民進黨每閙一次，現狀就改變一次”。若台方繼續低估錯判大陸，張延廷的預測難說不會成為事實。