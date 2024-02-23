王毅出席上合組織秘書處成立20周年招待會

（圖片來源：外交部網站） 中評社北京2月23日電／據外交部網站報導，2024年2月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京出席上海合作組織秘書處成立20周年招待會。



王毅在致辭中積極評價秘書處為上合組織發展作出的重要貢獻。王毅指出，上合組織成立以來，遵循“互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展”的“上海精神”，樹立了新型國際關係和新型區域合作的典範。當前，百年變局加速演進，世界局勢變亂交織，更加需要弘揚“上海精神”，更加需要上合組織這樣的合作平台。上合組織國家要勇立時代潮頭，爭當合作表率，構建更加緊密的命運共同體，實現共同的發展目標。



要鞏固地區安全。堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，完善上合組織應對安全威脅和挑戰機制，加強戰略、防務、執法、信息、生物安全合作，共同築牢安全屏障。



要深化務實合作。加強高質量共建“一帶一路”同各國發展戰略和地區合作倡議對接，搭建更多合作平台，創造更多發展機遇，讓合作成果惠及更多民眾。



要促進民心相通。擴大民間交往，加強交流互鑒，推動本地區多樣文明和諧發展，促進各國人民相知相親。



要完善全球治理。堅持多邊主義，倡導平等有序的世界多極化，尊重彼此核心利益和發展道路，加強戰略溝通，加大相互支持，使共商共建共享成為常態。



王毅強調，把上合組織發展好是大家的共同任務，各成員國要團結協作，把上合組織進一步做大、做強、做實，讓上合組織在百年變局中發揮“穩定錨”的作用。中方將繼續把上合組織作為外交優先方向，一如既往為秘書處工作提供便利和支持。中方支持上合組織輪值主席國哈薩克斯坦工作，願同各方一道努力，確保今年阿斯塔納峰會取得豐碩成果，為上合組織發展開辟新的前景，為世界持久和平與共同繁榮貢獻更多“上合力量”。



上合組織秘書長張明在致辭中表示，20年來，上合組織從6個成員國發展成為擁有成員國、觀察員國、對話夥伴國共計26個國家的大家庭，開創了不同社會制度和發展道路國家團結協作、開放共贏、包容互鑒的全新合作模式。秘書處將不忘初心，砥礪前行，完善自身建設，為上合組織發展提供更加堅實的保障。



招待會前，王毅會見了張明及秘書處主要官員。



上合組織有關國家駐華使節、國際組織駐華代表等200多人出席招待會。