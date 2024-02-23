春節購物金額億元：海南離島免稅市場火熱

2月21日，遊客在环岛旅遊公路琼海博鳌段旁的中国（海南）南海博物馆留影（图片来源：新华社） 中評社北京2月23日電／據經濟日報報導，春節假期，海南迎來旅游高峰，隨著進島客流的增長和免稅商品供給的擴容優化，離島免稅消費市場持續火熱，推動“免稅＋”多元業態發展。據統計，2月10日至17日，海口海關共監管離島免稅購物金額24．89億元，購物人數29．77萬人次，人均消費8358元。



促銷活動助“嗨購”



“點擊進入主頁，我們即將上架離島免稅專屬消費券。”正月初六，在海口海控全球精品免稅城（GDF免稅城）內，一場綫上直播吸引來大批游客駐足觀看。



春節假期，豐富的促銷活動掀起了離島免稅購物熱潮。海口GDF免稅城以“龍躍新春 福滿GDF”為主題，打造多項綫上綫下迎新春促消費主題活動。GDF免稅城總經理助理劉加告訴記者，“從正月初一到初八，耍龍燈過大年、古典舞巡游、財神巡游……消費者在感受濃濃年味的同時，也能享受離島免稅的實惠”。



cdf三亞國際免稅城則以“龍力新生”為主題，結合生肖龍、民族風等元素，將傳統佳節與時尚新潮相結合，打造游客打卡勝地。消費者楊女士告訴記者，“春節期間，免稅店推出不少龍年限定產品，包裝精美，價格優惠，我買些回去送給朋友”。



“豐富的免稅產品和文旅活動，是吸引客流、實現新春消費‘開門紅’的重要因素。”中免三亞市場銷售部總監葉蓉表示，cdf三亞國際免稅城通過豐富多彩的新春文旅活動和促消費措施，持續為進店消費者提供優質消費場景和品質服務體驗，進一步激發免稅消費活力。



在雅詩蘭黛門店，來自武漢的游客李菲菲正排隊等著買單。李菲菲說，“免稅城的商品種類多。我買了一套眼霜套裝，折扣力度不小，還送了不少小樣，十分劃算”。



為激發春節免稅消費活力，海口市、三亞市共計發放近3000萬元的離島免稅消費券，消費券叠加免稅店綫下門店折扣，為消費者帶來更大實惠。＜nextpage＞



品牌上新引客來



春節期間，海南免稅店紛紛上架新品，讓消費者有了更多選擇，也帶來了客流量的大幅增加。



記者在GDF免稅城看到，進店購物的人絡繹不絕，收銀台前也排起了長隊。GDF免稅城品牌經理陳夏妮指著一個品牌向記者介紹：“這是來自德國的護膚品牌，首次進駐海口離島免稅市場。”



“免稅城C棟全香化中心是以美妝和香化為主的獨棟商業綜合體，總計引進132個香化美妝品牌，新增多品牌SPA體驗中心。”葉蓉介紹，琳琅滿目的免稅商品贏得了不少消費者青睞。



在首飾黃金銷售櫃台區，上海游客何琳告訴記者：“我購買了3個黃金戒指，款型設計都很稱心，免稅價很劃算。”



葉蓉介紹，免稅城客流和營收情況均有顯著提升。正月初一到初三，日均進店客流超5．6萬人次，日均銷售額破億元，與龍年元素相關的免稅品十分走俏。



針對旺盛的年貨需求，cdf三亞國際免稅城也聯動45大免稅品類、超850家品牌優化門店美術陳列，推出新年限定產品和禮盒包裝服務，增設新春主題快閃店，增強游客消費體驗感。



服務提升優體驗



為給消費者提供更舒心的購物環境，海南各大免稅城在“人—貨—場”協同服務上打出組合拳，滿足多元化消費需求。



cdf三亞國際免稅城一方面加強服務技巧培訓，合理優化人員春節排班，保障消費者在客流高峰也能享受品質服務；另一方面加強熱門品類、暢銷商品備貨，確保消費者能買到心儀商品。“今年三亞免稅店的服務更加貼心細致。我每次來三亞，都感覺有新變化。”武漢游客王敏說。＜nextpage＞



近年來，中免在海口打造海南國際物流中心保稅倉，創新實施保稅、免稅銜接業務。免稅企業可提前大量備貨，靈活選擇將進口貨物存放在海口綜保區內的免稅品監管倉庫或保稅倉庫內，減少企業配套倉儲及調撥成本。



“為了給消費者提供更精准便捷的服務，我們在免稅城A、B、C三個區域內優化增設了36台智能導視機。”葉蓉介紹，導視機整合了品牌位置、服務導覽、促銷活動等多元內容，能充分提升購物體驗。



購物之餘，來一杯特調雞尾酒試飲，看一場新春攝影展，體驗一下歡樂國潮巡游……三亞各離島免稅店還紛紛上綫“新玩法”，打造互動式、沉浸式場景，并推出“品牌C位爆款閃購專場”“多倍積分”等促銷活動，讓消費者“逛買”更舒心。