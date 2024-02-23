中國電商海外發展勢頭強勁

（图片来源：新华社） 中評社北京2月23日電／據經濟參考報報導，今年以來，中國電商企業通過背靠全球領先的中國制造和行業服務經驗為多國消費帶來活力，引發外媒關注。



《日本經濟新聞》2月21日報道指出，中國電商平台Temu在日本1月的用戶人數超過1500萬人。該電商進入日本約半年時間，已經達到日本領先三大電商平均值的5成以上。服裝電商平台SHEIN的用戶人數也超過日本知名服裝電商平台ZOZOTOWN。



據數據分析企業VALUES介紹，Temu自2023年7月正式開展服務以後，每月用戶人數以220萬人的規模增長，今年1月用戶人數為1550萬人，已達到“亞馬遜購物”、“樂天市場”及“Yahoo！購物”這三大日本綜合電商平台平均用戶人數（約2970萬人）的52％。



報道指出，在日本，中國電商企業憑借國內先進供應鏈和性價比高的商品來搶占市場。采取積極促銷也是中國電商在日本市場受歡迎的一大原因。如Temu在日本每天發放數千日元的優惠券，持續展開促銷活動。據日本總務省的數據，2022年日本電商市場達到13．9997萬億日元，是2013年的2．3倍。Temu如果繼續擴大規模，有可能撼動亞馬遜等平台在日本的市場地位。



在特定領域，也有超過日本企業的中國電商企業。如專攻服裝零售市場的SHEIN，以對低價時尚敏感的10多歲和20多歲的女性為主要目標客戶群，同時通過大舉促銷擴大市場份額。據VALUES的數據，2024年1月，SHEIN的用戶人數達到839萬人，是去年同月的2．3倍；ZOZOTOWN的用戶人數同比增長2％至242萬人。相比之下，SHEIN明顯占優勢。



報道還稱，今後的焦點可能是在日本也有數千萬人使用的中國短視頻App“TikTok”，因為將視頻用戶引流到電商的潛力巨大。



據韓聯社日前報道，韓國統計部門發布的最新數據顯示，2023年，韓國源自中國跨境電商的進口額同比激增121．2％。中國首次超過美國，成為韓國最大的跨境電商進口來源國。



中國商務部數據顯示，2023年我國跨境電商進出口2．38萬億元，同比增長15．6％。其中，出口1．83萬億元，同比增長19．6％。



當前，無論是阿裡國際站的B2B模式，還是阿裡速賣通、Temu、TikTok Shop的B2C模式，中國跨境電商“出海”初見成效，電商平台也借助新技術帶來的數字紅利，在世界範圍內收獲了更多用戶，在全球電商圈中的分量也在擴大。